El club español Barcelona aprovechó la ocasión histórica en la que la leyenda Lionel Messi cerró su último capítulo con la selección argentina ante Benín, para dedicar un mensaje especial de bienvenida y homenaje a su capitán histórico, celebrando su brillante trayectoria internacional con la camiseta de la Albiceleste.

Nada más sonar el pitido final del partido de despedida en el estadio Monumental, en el que Messi firmó su último gol y dio dos asistencias más, el club catalán publicó en sus cuentas oficiales en distintos idiomas un mensaje especial.









El mensaje dirigido a la estrella argentina decía: "Desde la medalla de oro en Pekín 2008 hasta una trayectoria inolvidable que vio escribir la historia en cada paso con la Albiceleste. ¡Felicidades, Leo, por seguir haciendo que la camiseta de Argentina sea cada vez más simbólica e icónica!".

Este gesto del club catalán llega tras un seguimiento minucioso del desarrollo de la noche de despedida; las coberturas del club en sus plataformas durante las horas previas al partido se centraron en los entrenamientos diarios del equipo, antes de dedicar un espacio especial de homenaje a la Pulga argentina en cuanto cerró su honrosa andadura internacional.



