El Barcelona decide hoy si ficha en invierno: Setién tiene la última palabra

La comisión deportiva se decide hoy en una junta ordinaria que, por primera vez, contará con la presencia del nuevo entrenador barcelonista.

MERCADO

El sigue sin olvidar a Kevin-Prince Boateng o, por lo menos, la mala experiencia con su llegada como cedido hace un año por lo infructuosa que resultó. Es exactamente el temor a repetir una operación similar la que frena al club catalán a la hora de acudir al mercado para encontrar un recambio para el lesionado Luis Suárez, que no podrá reaparecer antes de cuatro meses. Sin embargo, la cúpula directiva quiere echar el resto para poder aspirar a ganar la y hoy es un día clave a la hora de tomar la decisión de encontrar un sustituto del uruguayo en la reunión de la comisión deportiva del club.

Se trata de un encuentro ordinario que se produce cada lunes pero que en esta ocasión tiene como principal novedad la incorporación de Quique Setién junto al presidente, Josep Maria Bartomeu, al directivo Javier Bordas, al CEO Òscar Grau, al secretario técnico Eric Abidal y a su asistente, Ramon Planes. Hace un mes existía la convicción de ignorar el mercado de invierno en cuanto a incorporaciones pero la lesión de Suárez y la llegada de Setién obligan al Barcelona a replantearse el estado de las cosas.

De hecho, la comisión deportiva espera hoy los comentarios de Setién, que no ha querido -o no ha podido- dar demasiadas pistas en público, limitándose a explicar que "todavía es pronto para tomar decisiones porque no tengo una composición real de lo que nos puede hacer falta". Sin embargo, el cántabro ya lleva una semana trabajando con sus nuevos futbolistas y puede haber tomado la justa medida de si es necesario o no acudir al mercado en busca de un delantero centro.

El problema, no obstante, volverá a ser financiero. Como ya sucediera hace un año el Barcelona tiene una capacidad de movimiento muy limitada y eso refuerza la idea de no fichar por fichar como ya sucedió en enero de 2019 con la llegada de Boateng y Jeyson Murillo. Si la secretaría técnica encuentra un perfil bueno, bonito y barato se plantearía ir a por él, sino no. A falta de confirmar la salida de Abel Ruiz, del filial, en dirección al , la presencia de Ansu Fati y Carles Pérez, a pesar de que ninguno es un delantero centro puro, es algo que tranquiliza a la comisión deportiva.