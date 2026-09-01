El Barcelona cerró el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus procedente del Arsenal, en una de las operaciones más destacadas del club en el mercado de fichajes actual, tras lograr su incorporación por solo 10 millones de euros, con el convencimiento dentro del club de que el jugador representa una oportunidad de mercado difícil de dejar escapar.

Según el diario español "Sport", Jesus estaba fuera de los planes de Mikel Arteta para la presente temporada, coincidiendo con que solo le quedaba un año para el final de su contrato con el Arsenal, lo que llevó al jugador y al club inglés a buscar un nuevo destino, antes de que el Barcelona se moviera y cerrara la operación durante el fin de semana.

Jesus, de 29 años, llegó al Barcelona tras recuperarse de una fuerte lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cerca de 11 meses desde 2025, pero él mismo aseguró que su estado físico ya es bueno, al afirmar a su llegada al aeropuerto de El Prat que "la rodilla está perfecta", antes de superar con éxito el reconocimiento médico.

El Barcelona había acordado inicialmente con el jugador un contrato por dos años, con la posibilidad de ampliarlo a un tercero según condiciones y objetivos determinados, pero el club decidió finalmente modificar el acuerdo y concederle un contrato fijo por 3 años.

La decisión refleja la confianza del Barcelona en la capacidad de Jesus para recuperar su mejor nivel, sobre todo porque el club ve en él un refuerzo importante para la línea de ataque, que carecía de una alternativa fija en la posición de delantero puro con la excepción del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, con la posibilidad de recurrir a Raphinha en esa posición.

Se espera que Jesus lleve el dorsal número 9 que vestía el polaco Robert Lewandowski, para iniciar una nueva etapa en su trayectoria dentro del Barcelona, donde estará obligado a demostrar su disponibilidad rápidamente durante los próximos entrenamientos.

El club no descarta la posibilidad de que el delantero brasileño entre en la lista del equipo para el partido ante el Valencia el domingo, pero el cuerpo técnico no quiere precipitarse en su utilización, especialmente tras el largo periodo de ausencia por el que pasó el jugador.