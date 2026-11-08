El FC Barcelona logró el domingo por la noche una importante victoria ante el Atlético de Madrid. El equipo de Hansi Flick empezó perdiendo pronto en el Metropolitano tras un gol de Giuliano Simeone, pero dio la vuelta al partido gracias a dos tantos de Fermín López: 1-2. Así, el Barcelona se mantiene líder de LaLiga y asesta un duro golpe al equipo de Diego Simeone.

Flick sorprendió al elegir a Marc Bernal para el centro del campo y a Brian Fariñas como lateral derecho, por lo que Frenkie de Jong empezó en el banquillo. El neerlandés entró en el descanso por Fariñas y, sorprendentemente, ocupó el puesto de lateral derecho. En el Atlético, Julián Álvarez, Lee Kang-in y Giuliano Simeone, entre otros, fueron titulares.

El equipo local comenzó con fuerza y Álvarez tuvo una gran ocasión muy pronto, pero el portero Joan García evitó el gol con una excelente parada. Poco después, Marc Pubill estrelló un balón en el larguero tras un córner y Pedri también se topó con la madera para el Barcelona. En el minuto 10, el Atlético sí acertó: Álvarez centró para Giuliano Simeone y el argentino empujó el balón a la red desde cerca: 1-0.

El Barcelona intentó entonces hacerse con la iniciativa, pero siguió siendo vulnerable ante los rápidos contraataques del Atlético. João Cancelo pasó una noche especialmente complicada y, tras un error del portugués, Joan García tuvo que intervenir de nuevo ante un remate de Álvarez. En el otro extremo, Lamine Yamal generó mucho peligro, aunque la defensa madrileña resistió durante largo tiempo.

Justo antes del descanso, el Barcelona empató gracias a Fermín. Pedri rompió líneas con una buena acción y, tras una intervención defensiva de Pubill, el balón acabó a los pies de su compañero. Fermín no se lo pensó y marcó el 1-1 con un disparo de zurda fuera del alcance de Jan Oblak.

Tras el descanso, salió al campo un Barcelona mucho más fuerte, con De Jong como sorprendente lateral derecho. Lamine Yamal dispuso enseguida de varias ocasiones de disparo y Pedri también llevó peligro, pero Pubill desvió su remate a córner. Mientras tanto, el Atlético siguió buscando oportunidades al contragolpe y Álvarez tuvo una ocasión clarísima, pero su vaselina se fue por encima de la portería.

En el minuto 66 llegó el segundo gol del Barcelona. Lamine Yamal dejó solo a Fermín con un magnífico pase en profundidad y el centrocampista definió con calma para completar la remontada con su segundo tanto de la noche: 1-2. A partir de entonces, el Atlético tuvo que asumir cada vez más riesgos para evitar la derrota.

En los últimos minutos, Flick dio entrada a Eric García y Gavi, lo que permitió a De Jong volver al centro del campo. El Atlético adelantó sus líneas e intentó forzar el empate, pero el Barcelona conservó la ventaja.

Los catalanes lograron así una trabajada victoria en Madrid y llegan al parón de selecciones como líderes. La ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid y el Atlético Madrid es de tres y cinco puntos, respectivamente.