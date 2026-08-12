El Barcelona planeaba cerrar el fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, para el próximo viernes; sin embargo, con el paso de los días, el acuerdo se retrasa debido a discrepancias económicas entre ambos clubes.

Según el diario "Marca", estas discrepancias no son insalvables, pero alargan el proceso más de lo previsto, ya que el Barcelona hace todo lo posible por concluir las negociaciones con el Manchester City en 48 horas, aunque los responsables de las conversaciones empiezan a albergar ciertas dudas sobre si podrán lograrlo.

El diario añadió que el Barcelona está seguro de que Rodri vestirá la camiseta blaugrana en la temporada 2026-2027, sin que les quepa ninguna duda al respecto, y también confían en cerrar la operación esta semana.

No obstante, ningún responsable o directivo del Barcelona ofrece garantías en esta fase de que la operación se complete en 48 horas, lo que impide la incorporación del internacional español a los entrenamientos del City (su fecha de regreso es el viernes).

Señaló que las negociaciones siguen en marcha y que los contactos continúan entre ambas partes; el Barcelona alcanzó un acuerdo con Rodri hace unos días, pero existen discrepancias económicas que, aunque no son insalvables, retrasan el cierre de la operación.

El Barcelona presentó hace unos días una oferta inicial por el centrocampista internacional, al que le queda un año de contrato con el Manchester United, a cambio de 50 millones de euros, una oferta que fue rechazada por el club inglés, que pidió unos 70 millones de euros.

Ambas partes intentan ahora acercar posturas y llegar a una solución intermedia sobre algunas exigencias, y el objetivo sigue siendo cerrar la operación por una cifra que oscile entre los 60 y los 65 millones de euros, incluyendo algunos añadidos.

El Barcelona no descartó alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas, si bien la directiva del club español empieza a considerar que el plazo es demasiado ajustado.

El jugador, de 30 años y nacido en Madrid, conoce los detalles de la operación y probablemente se verá obligado a viajar a Mánchester, el club en el que juega desde 2019.



