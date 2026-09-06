Jordi Pesquer, el lateral de 17 años, sigue acumulando minutos de juego con los equipos del Barça, después de participar con el Juvenil A, y hoy entrará en la lista del Barcelona Atlètic, que se prepara para disputar la primera jornada de la liga española.

El Juvenil A, dirigido por Pol Planas, había iniciado su camino en la liga con una gran victoria sobre el Huesca por 6-0, antes de comenzar sus preparativos para enfrentarse al Feyenoord, en el estreno de su andadura en la Liga Juvenil de la UEFA.

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Pesquer logró "colarse" en los planes del primer equipo, pese a que no figuraba en la lista de convocados el primer día. Y gracias a su trabajo diario y a su buen rendimiento durante los partidos amistosos, Hansi Flick decidió mantenerlo dentro de la dinámica del equipo, incluso después del inicio de las competiciones de la Liga.

Pesquer fue convocado con el primer equipo en la jornada inaugural ante el Elche, partido en el que Flick decidió anular la convocatoria de Alejandro Baldé.

Con el regreso de Baldé y la incorporación de João Cancelo, además de la irrupción de Xavi Espart en la banda izquierda, Pesquer pasó a entrenar con el filial, según el diario"Mundo Deportivo" catalán.

El plan del Barça

El objetivo del Barcelona es dar al jugador minutos de juego regulares para continuar su desarrollo, y por ello se decidió que ayer participara con el Juvenil A, y que hoy esté en la lista del Barcelona Atlètic.

El canterano del Barcelona ya había entrenado con el filial, bajo la dirección de Juliano Belletti, el pasado miércoles, cuando el Barcelona Atlètic perdió la final de la Copa Cataluña ante el Sabadell, por 2-1.

Pesquer participó por primera vez con el filial, tras entrar en la segunda parte en lugar de Josué Caicedo, de 18 años, y una de las apuestas internacionales del club. Belletti cuenta así con una fuerte competencia entre Pesquer y Caicedo por el puesto de lateral izquierdo.

En cuanto al Juvenil A, el club decidió mantener a los jugadores que no fueron ascendidos al Barcelona Atlètic, además de contar con algunos elementos del Juvenil B de la temporada pasada.

Planas no ha podido contar hasta ahora con el único fichaje del equipo, el central alemán Mikael Baza, de 16 años.

El Juvenil A comenzará su andadura en la Liga Juvenil de la UEFA el próximo miércoles, ante el Feyenoord neerlandés, y antes del partido el Barcelona anunciará la lista de jugadores habilitados para participar en la competición.

Se espera que la lista incluya a uno de los jugadores del equipo juvenil, que entrenan dentro de la dinámica del filial.

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