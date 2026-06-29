El Barcelona confirma oficialmente su primer partido amistoso de la nueva temporada

El Barcelona empezará la pretemporada 2026-2027 con un amistoso ante el Europa el 24 de julio, primera prueba del equipo de Hansi Flick antes de su gira veraniega.

Según Marca, el encuentro se jugará a puerta cerrada en la ciudad deportiva Joan Gamper y su horario aún no está confirmado.

El 13 de julio arrancarán los reconocimientos médicos y el primer entrenamiento, aunque varios jugadores se incorporarán más tarde por su participación en el Mundial 2026.

El Europa llega tras una buena campaña en Tercera que lo llevó a la fase de ascenso, donde cayó ante el filial del Celta.

El duelo tiene carga histórica: la última vez que se enfrentaron fue en mayo de 1998, en la final de la Copa de Cataluña, con empate 1-1 y triunfo del Europa en los penaltis.

Tras varios días de trabajo en la Ciudad Deportiva, el Barça viajará el 27 de julio a Saint George’s Park (Inglaterra) para completar su stage de pretemporada y enfrentarse al Birmingham City el 31 de julio, como parte de su preparación para el nuevo curso.