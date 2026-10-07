El departamento de ojeadores del Barcelona continúa siguiendo a los principales talentos jóvenes del fútbol europeo, y esta vez el objetivo se encuentra en la capital británica, Londres.

Según el portal inglés "TEAMtalk", Josh King, jugador del Fulham de 19 años, ha entrado en el radar del club catalán, después de que sus últimas actuaciones, con dos goles en 5 partidos, llamaran la atención de los responsables del Barcelona.

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Pero el Barcelona no es más que el último en sumarse a una larga lista de clubes que desean fichar a King. Y parece que los clubes ingleses, representados por el Chelsea, el Manchester United y el Liverpool, encabezan esta "batalla", mientras que por detrás llegan el Borussia Dortmund, el Atlético de Madrid, el Leipzig y el Inter de Milán, y por último el Barça, según informó el diario catalán "Sport".

Josh King está vinculado al Fulham mediante un contrato hasta 2029, lo que concede al club londinense una posición negociadora cómoda si alguno de los clubes interesados decide presentar una oferta por él. Pero los informes aseguran que el Fulham no quiere venderlo por el momento.

No obstante, el mal comienzo del equipo en la Premier League da un atisbo de esperanza a los clubes que lo siguen. En caso de descenso, aumentarán las posibilidades de fichar al jugador durante el próximo mercado de fichajes de verano, ya que buscaría un proyecto más ambicioso.

¿Quién es Josh King?

El jugador inglés Josh King nació en 2007 y llegó al Fulham cuando tenía apenas ocho años, para pasar más de una década en el club. Pero no fue convocado al primer equipo hasta 2024.

Ante las dificultades del Fulham en el mercado de fichajes, King supo aprovechar la oportunidad y se impuso como titular en el once del entrenador Álvaro Arbeloa. En la posición de organizador del juego, disputó 427 minutos y marcó dos goles en apenas 5 partidos, hasta convertirse en un querido entre sus compañeros y una pieza importante en los planes del técnico español.

Y los nombres candidatos para el futuro del Blaugrana no dejan de aparecer. Josh King fue el último, pero no es más que el nombre más reciente de una larga lista que se ha ampliado durante las últimas semanas, hasta incluir a jugadores como Lucas Herrington, del Colorado Rapids (19 años), Niko Ilicevic (15 años) y Cavan Sullivan, del Philadelphia Union (17 años), según "Sport".



