El Barcelona sigue con atención a un talento emergente argentino tras entrar en la pugna por el fichaje de Simón Escobar, de 17 años, lateral izquierdo y capitán de la selección argentina sub-17, que está firmando actuaciones llamativas en el Mundial sub-17 que se disputa actualmente en Catar.
El Mundial sub-17 es una oportunidad excelente para descubrir a los jóvenes talentos que despuntan en todo el mundo, y eso lleva al Barcelona a seguir de cerca la competición en busca de oportunidades para reforzar sus equipos de categorías inferiores.
El año pasado, el Barcelona ya tuvo bajo observación al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, y al extremo belga Jesse Bisiwu, también de 18, antes de lograr ficharlos a ambos.
En este contexto, informaciones periodísticas en Inglaterra apuntan al interés del Barcelona por fichar a Simón Escobar, el lateral izquierdo que luce el brazalete de capitán de la selección argentina sub-17.
El prometedor jugador, que pertenece al Vélez Sarsfield, ha disputado hasta ahora dos partidos en el torneo, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia, un rendimiento que ha llamado la atención de los ojeadores del club catalán.
Según el medio inglés TEAMtalk, el Barcelona ha entrado en la carrera por el fichaje de Escobar, junto al Chelsea y el Brighton.
A pesar de su juventud, Simón Escobar ya ha disputado 15 partidos con el primer equipo del Vélez Sarsfield y ha participado en entrenamientos de la selección argentina absoluta bajo las órdenes de Lionel Scaloni.
El jugador destaca además por su capacidad para actuar en una posición más adelantada por la banda izquierda, lo que refuerza su polivalencia sobre el terreno de juego.
El futuro de Escobar se presenta prometedor, pero su traspaso a otro club a corto plazo no será sencillo.
El jugador renovó su contrato con el Vélez el pasado mes de octubre hasta finales de 2028 y, además, deberá esperar a alcanzar la mayoría de edad, el próximo 17 de julio, para poder dar el salto al fútbol europeo.
El informe añade que el Vélez Sarsfield no tiene intención alguna de vender a Escobar, ya que lo considera una de las piezas importantes del proyecto del club argentino y uno de los jugadores con los que cuenta para hacer crecer al equipo en la próxima etapa.
Queda por ver hasta dónde llegará el interés del Barcelona por fichar a Simón Escobar y si el club catalán logrará descubrir otros talentos durante el Mundial sub-17, en el que su jugador Ibrima Tunkara ya está ofreciendo un gran nivel.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
Historia de Kooora: la sorpresa de Cristiano Ronaldo que llenó de entusiasmo a Ferguson