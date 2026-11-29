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El Barcelona sigue con atención a un talento emergente argentino tras entrar en la pugna por el fichaje de Simón Escobar, de 17 años, lateral izquierdo y capitán de la selección argentina sub-17, que está firmando actuaciones llamativas en el Mundial sub-17 que se disputa actualmente en Catar.

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El Mundial sub-17 es una oportunidad excelente para descubrir a los jóvenes talentos que despuntan en todo el mundo, y eso lleva al Barcelona a seguir de cerca la competición en busca de oportunidades para reforzar sus equipos de categorías inferiores.

El año pasado, el Barcelona ya tuvo bajo observación al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, y al extremo belga Jesse Bisiwu, también de 18, antes de lograr ficharlos a ambos.

En este contexto, informaciones periodísticas en Inglaterra apuntan al interés del Barcelona por fichar a Simón Escobar, el lateral izquierdo que luce el brazalete de capitán de la selección argentina sub-17.

El prometedor jugador, que pertenece al Vélez Sarsfield, ha disputado hasta ahora dos partidos en el torneo, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia, un rendimiento que ha llamado la atención de los ojeadores del club catalán.

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Según el medio inglés TEAMtalk, el Barcelona ha entrado en la carrera por el fichaje de Escobar, junto al Chelsea y el Brighton.

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Próximos partidos MEX World Cup U17 10:00 ARG

A pesar de su juventud, Simón Escobar ya ha disputado 15 partidos con el primer equipo del Vélez Sarsfield y ha participado en entrenamientos de la selección argentina absoluta bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El jugador destaca además por su capacidad para actuar en una posición más adelantada por la banda izquierda, lo que refuerza su polivalencia sobre el terreno de juego.

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El futuro de Escobar se presenta prometedor, pero su traspaso a otro club a corto plazo no será sencillo.

El jugador renovó su contrato con el Vélez el pasado mes de octubre hasta finales de 2028 y, además, deberá esperar a alcanzar la mayoría de edad, el próximo 17 de julio, para poder dar el salto al fútbol europeo.

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El informe añade que el Vélez Sarsfield no tiene intención alguna de vender a Escobar, ya que lo considera una de las piezas importantes del proyecto del club argentino y uno de los jugadores con los que cuenta para hacer crecer al equipo en la próxima etapa.

Queda por ver hasta dónde llegará el interés del Barcelona por fichar a Simón Escobar y si el club catalán logrará descubrir otros talentos durante el Mundial sub-17, en el que su jugador Ibrima Tunkara ya está ofreciendo un gran nivel.