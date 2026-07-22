El FC Barcelona ha identificado a su primer sustituto en caso de que fracase el fichaje de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de los esfuerzos de la directiva catalana por reforzar la línea ofensiva.

Según lo informado por el diario español "Mundo Deportivo", el uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al-Hilal saudí, es actualmente la opción más adecuada para la directiva del Barcelona en caso de que se tuerza la operación de Álvarez, que sigue siendo una prioridad absoluta para el club a pesar de la negativa oficial del Atlético de Madrid.

El diario aclaró que la directiva del Al-Hilal está abierta a la salida de Núñez, subrayando que el jugador cuenta con ofertas de clubes turcos y de otros extranjeros, y que las negociaciones marchan bien por el momento, especialmente con el deseo del entrenador Simone Inzaghi de reforzar las filas del equipo con más de un fichaje durante el próximo periodo.

Núñez (26 años) sorprendió al ámbito futbolístico con su regreso a los entrenamientos del Al-Hilal hace pocos días, tras finalizar el periodo de descanso posterior al Mundial, y ello a pesar de los largos meses de negociaciones que giraron en torno a la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo.

Núñez y sus agentes continúan siguiendo de cerca los movimientos del Barcelona, ya que el club catalán busca un nuevo delantero en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Ferran Torres y el interés del París Saint-Germain por incorporarlo.

Núñez es considerado una opción de "bajo coste" para el Barcelona, dada la posibilidad de contratarlo por un precio reducido, después de haberse incorporado a la concentración de preparación del Al-Hilal en Austria el pasado viernes, a la espera de que se resuelva su destino.

El futuro del delantero uruguayo con el Al-Hilal sigue sin estar claro, especialmente porque no ha disputado ningún partido oficial desde el pasado 16 de febrero, tras ser excluido de la lista de jugadores extranjeros en la Liga saudí y las copas locales para dar cabida a la inscripción de Karim Benzema, y limitarse sus participaciones a la Liga de Campeones de Asia.

Su continuidad sigue en duda, en medio de la permanencia del mismo cuerpo técnico dirigido por Simone Inzaghi, quien fue el responsable de la decisión de excluirlo, lo que abre la puerta a un posible regreso a Europa a través de la puerta del Barcelona.