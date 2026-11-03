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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

El Barcelona cierra las puertas de su estadio a los ingleses: una larga maldición, ¿la romperá el Aston Villa?

FEATURES
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
España
Inglaterra

Hace 19 años: el Liverpool, el último en derrotar al Barça en su feudo

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El Barcelona ejerce un dominio histórico sobre los clubes ingleses cuando se trata de enfrentarlos en su propio terreno en las competiciones europeas.

Según las estadísticas del sitio oficial de la Champions League, el Barça no ha sufrido ninguna derrota en los últimos 15 partidos que ha disputado ante ellos, con 10 victorias y 5 empates.

La última derrota del conjunto catalán en su estadio ante un rival inglés se remonta a la temporada 2006-2007, cuando cayó frente al Liverpool por 2-1 en la ida de los octavos de final de la Champions League. Desde entonces, ningún equipo inglés ha logrado repetir esa hazaña, por lo que el Aston Villa afronta el difícil reto de romper esta racha.

Los enfrentamientos europeos entre el Barcelona y el Aston Villa no se limitan a este esperado duelo, ya que ambos equipos se han medido en cuatro ocasiones en dos eliminatorias a doble partido.

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03 nov 2026

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La superioridad fue para el Barcelona en los cuartos de final de la Copa de la UEFA de la temporada 1977-1978, tras sellar su clasificación con un global de 4-3, después de empatar a domicilio por 2-2 y vencer en la vuelta por dos goles a uno.

Pero el Aston Villa se tomó la revancha en la Supercopa de Europa de 1982, tras imponerse al conjunto catalán por un global de 3-1, a pesar de perder la ida en su propio estadio por un gol a cero, antes de darle la vuelta al marcador con una contundente victoria por tres goles a cero en el partido de vuelta.

A nivel de cifras individuales, Lamine Yamal se acerca a conseguir en solitario un hito histórico en la Champions League, después de haber marcado 13 goles en el torneo antes de cumplir los veinte años, igualando el récord que ostenta el francés Kylian Mbappé, y solo necesita un gol más para situarse en lo más alto en solitario.

Por el contrario, las visitas a los estadios españoles no parecen una tarea sencilla para el Aston Villa, que únicamente ha conseguido una victoria en los ocho partidos europeos que ha disputado en España, frente a tres empates y cuatro derrotas.

La única victoria del equipo inglés llegó por 1-0 ante el Celta de Vigo, en la ida de la segunda ronda de la Copa de la UEFA de la temporada 1998-1999, lo que aumenta aún más la dificultad de su misión ante el Barcelona.

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