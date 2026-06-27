El Barcelona celebra la participación de Hamza Abdelkarim en la clasificación de Egipto frente a Irán

La actuación del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim en el Mundial 2026 con su selección ha llamado la atención del FC Barcelona, que sigue de cerca al jugador de 18 años.

Hamza salió como suplente en los tres partidos de la fase de grupos, el último contra Irán en la tercera jornada, que terminó 1-1.

La cuenta oficial del Barcelona en «X» publicó una foto de Hamza junto al seleccionador Hossam Hassan y comentó: «Egipto avanzó a la siguiente ronda tras empatar 1-1 con Irán. Hamza jugó en la segunda parte».

Llegó cedido en invierno para reforzar el juvenil y, desde entonces, ha destacado con el Barça y fue convocado para el Mundial.

Sus primeros seis meses en el club estuvieron marcados por una participación limitada por trámites administrativos.

Aunque se incorporó en enero, no pudo debutar hasta marzo; aun así, disputó 11 partidos y marcó 8 goles con el juvenil.

Recientemente, el Barcelona convirtió su cesión en una compra definitiva al Al Ahly egipcio.



