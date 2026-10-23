En un gesto de lealtad, el FC Barcelona celebró la concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a la estrella argentina Lionel Messi, con un mensaje cargado de orgullo y satisfacción.

El comunicado del club catalán llegó pocos momentos después de que Messi recibiera el prestigioso galardón en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en obtenerlo de forma individual.

El club catalán señaló en su comunicado: «Felicidades a Lionel Messi por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un reconocimiento merecido a tu talento excepcional, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, y que te ha convertido en un ejemplo a seguir en el mundo del fútbol gracias a tu excelencia, tu compromiso con el deporte y tu solidaridad».

Y añadió el comunicado, en un mensaje emotivo que evoca una historia compartida inolvidable: «Una trayectoria llena de éxitos, durante la cual el FC Barcelona fue parte inseparable de tu vida y tu historia, un vínculo estrecho que forma parte del legado del club, y tu conexión con él seguirá siendo una fuente de orgullo permanente».

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Este comunicado refleja el gran aprecio que el Barcelona siente por su estrella histórica, que pasó más de dos décadas dentro de los muros del club y conquistó con él todos los títulos posibles antes de su marcha.

La concesión a Messi del Premio Princesa de Asturias, otorgado en reconocimiento a su trayectoria deportiva, su solidaridad y su humildad, constituye un reconocimiento oficial español al valor de una leyenda que forjó gran parte de su gloria en los campos españoles y dejó un legado que permanecerá grabado en la memoria del club y de su afición para siempre.



