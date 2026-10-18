El Barcelona, atrapado en Sevilla: una circunstancia de fuerza mayor impide al equipo de Flick marcharse

El Barcelona se ha visto obligado a modificar sus planes de forma considerable a causa de la fuerte tormenta que azotó la ciudad de Barcelona en la madrugada de este sábado.

Según el diario español "As", estaba previsto que la expedición del equipo partiera dos horas y media después del final del partido contra el Real Betis, pero el vuelo privado fue cancelado por la imposibilidad de aterrizar en el aeropuerto de El Prat debido a la tormenta eléctrica que castigaba la zona en ese momento.

El periódico señaló que las previsiones meteorológicas no eran alentadoras, ante la posibilidad de que las lluvias intensas y continuas se prolongaran durante prácticamente toda la noche.

El Barcelona decidió finalmente pasar la noche en Sevilla, lo que obligará al equipo a modificar el horario del entrenamiento que estaba programado a las once de la mañana del domingo en la Ciudad Deportiva.

Se suponía, dado que la sesión de entrenamiento llega después de un partido, que los titulares se limitarían a trabajar en el gimnasio, mientras que los suplentes y los jugadores que no participaron en el encuentro se someterían a un programa de trabajo más intenso.

El nuevo horario del entrenamiento sigue sin estar definido hasta el momento, ya que dependerá de la hora de llegada de la expedición del equipo a Barcelona.

El plan inicial consiste en que los jugadores se dirijan a las instalaciones deportivas en cuanto aterrice el avión, para completar una sesión de entrenamiento ligera antes de regresar a sus casas.

Esta circunstancia imprevista representa un obstáculo para Hansi Flick, que apenas dispondrá de un día para preparar de forma adecuada el duelo contra el Paris Saint-Germain en la Champions League.

El plan original era que el equipo entrenara el lunes por la tarde en el Parque de los Príncipes, aunque no se descarta que el técnico alemán decida celebrar la sesión por la mañana en la Ciudad Deportiva y viajar después a París, si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Flick también espera conocer la gravedad de la lesión de Eric García, que tenía previsto someterse a una resonancia magnética esta mañana.

Será necesario fijar la fecha de las pruebas y determinar la gravedad de la lesión que sufrió en el cuádriceps del muslo derecho.

En cambio, la preocupación parece menor en el caso de las dos lesiones que sufrieron Jules Koundé y Gerard Martín durante el partido.