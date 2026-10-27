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La desastrosa semana del Barcelona ha ido de mal en peor: el club se enfrenta ahora a posibles medidas disciplinarias tras las lamentables escenas ocurridas durante el Clásico del domingo. La liga española se dispone a tomar medidas después de que un espectador pareciera tener en el punto de mira al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga durante las celebraciones del equipo visitante en el Camp Nou.

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Un lamentable incidente empaña el final del Clásico

Kylian Mbappe acababa de marcar el gol decisivo de la victoria para el Real Madrid, tras una brillante jugada iniciada por Camavinga. Cuando los jugadores madridistas se acercaron a la afición local en el Camp Nou para celebrar el triunfo, el ambiente se volvió hostil.

Un espectador se inclinó por encima de las barreras y lanzó violentamente un golpe con el mástil de una bandera contra el centrocampista francés. Los compañeros de Camavinga intervinieron de inmediato y lo apartaron de la línea de banda para evitar más contacto físico con el público alterado.

El caos no terminó ahí. Desde las gradas cayeron objetos, entre ellos una botella de agua, aunque ninguno alcanzó al jugador del Madrid. La situación obligó a emitir un aviso por megafonía en todo el estadio y a suspender temporalmente el juego durante varios minutos.

El árbitro recoge los incidentes junto a la banda

El árbitro Juan Martinez Munuera tomó nota de inmediato del comportamiento hostil del público. El colegiado documentó el incidente con el mástil de la bandera y el lanzamiento de objetos en su acta oficial posterior al partido, lo que abre la puerta a un examen disciplinario.

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Tras recibir el acta oficial del árbitro y otros informes, los responsables de LaLiga han decidido elevar el asunto. Según The Athletic, LaLiga denunciará formalmente la presunta agresión ante el comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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Las autoridades revisarán ahora las imágenes del estadio y las retransmisiones del partido para identificar a las personas implicadas. El comité de disciplina deberá decidir después la gravedad de las sanciones que se impondrán al Barcelona, que queda a la espera de la resolución.

IMAGO

El inicio perfecto del Barça se desmorona bajo presión

La polémica extradeportiva pone el broche a unos días desastrosos para el Barcelona. A la dolorosa derrota en la Champions League ante el Paris Saint-Germain se ha sumado de inmediato una amarga derrota liguera frente a su máximo rival.

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La derrota del domingo puso fin de golpe al impresionante inicio del club en la liga, con nueve victorias en nueve partidos. El Real Madrid aprovechó el tropiezo y redujo a solo tres puntos la distancia con el líder de LaLiga.

Aunque la intensa rivalidad es una característica propia del Clásico, las autoridades del fútbol español quieren erradicar las agresiones físicas. La directiva del Barcelona afronta ahora una inoportuna acumulación de malos resultados, problemas de lesiones y complicaciones disciplinarias.

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A la espera de la resolución disciplinaria

Getty Images

El Barcelona debe reaccionar rápidamente sobre el terreno de juego mientras espera el resultado de la investigación de la Real Federación Española de Fútbol. Cualquier sanción severa, como el cierre parcial del estadio o una multa cuantiosa, perjudicaría aún más a un club que atraviesa un repentino bajón de forma.

El conjunto catalán espera dejar atrás cuanto antes las dos dolorosas derrotas de esta semana. Mantener su exigua ventaja de tres puntos en lo alto de LaLiga es ahora su única prioridad mientras trata de pasar página tras las polémicas del fin de semana.