El Barcelona adopta una postura firme con Bernardo Silva... ¿Se ha frustrado el fichaje?

Según un informe periodístico, el Barcelona mantiene una postura firme en las negociaciones para fichar a Bernardo Silva, exjugador del Manchester City, este verano.

Según Marca, el club priorizaba fichar un delantero tras la salida de Lewandowski y no planeaba reforzar el centro del campo.

También buscaba reforzar la banda izquierda, bien ejerciendo la opción de compra por Rashford o fichando a otro jugador, como finalmente ocurrió con Anthony Gordon.

En defensa, buscaban asegurar a Cancelo y, si alguien se iba, reemplazarlo por un central.

En el centro del campo, Flick cuenta con siete jugadores y se preveía la salida de uno.

En un principio, Marc Casado parecía el candidato a salir por su escasa participación la temporada pasada.

El agente Jorge Mendes ofreció a Bernardo Silva, del Manchester City.

El club ya había mostrado interés en él y recibió la propuesta con agrado.

Silva, jugador polivalente, puede actuar en varias posiciones de centro del campo y ataque, y llegaría gratis al acabar su contrato con el City.

El Barça lo valoró y respondió que sí, pero entonces aparecieron otros clubes: el Atlético de Madrid y el Real Madrid, dispuestos a pagar un salario muy alto.

Ante esto, el Barça puso condiciones: Silva puede fichar, pero con ciertos límites.

Deco, director deportivo, fue claro: no pagarán un salario de estrella.

El Barça no quiere pagar un salario superior al de sus jugadores actuales y, ahí, se truncó el trato.

El jugador admitió que el Barça era una opción, pero valoraba otras.

El jugador afirmó que su prioridad es fichar por un club en el que se sienta valorado y declaró: «Me esforzaré por encontrar un equipo que me acoja y en el que me sienta realmente valorado. Esto es vital y os informaré de mi decisión a su debido tiempo».

La situación no ha cambiado: el Barcelona no mejorará su oferta y aguarda la salida de un centrocampista antes de ficharlo.

Que Marc Casado y Bernardo Silva tengan el mismo agente, Jorge Mendes, podría agilizar la operación.