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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Barcelona acapara el premio Golden Boy: tres nombres y un cuarto que trastoca las cuentas

Barcelona
Primera División
L. Yamal
M. Bernal
Pau Cubarsí
X. Espart
España

¿Quién es?

Pau Xavi Espart, joven jugador del Barcelona de 19 años, irrumpió en la lista de candidatos al premio Golden Boy en la última actualización del listado que publica el periódico italiano "Tuttosport", después de imponerse tempranamente en los planes del primer equipo y disputar como titular los primeros 4 partidos de Liga, pese a ocupar la posición de lateral izquierdo por primera vez en su carrera.

Según el periódico, entidad que otorga el galardón, Espart figuró dentro de una lista ampliada que reúne a los talentos jóvenes más destacados del mundo, limitada a los jugadores nacidos en 2005 o después, en medio del creciente interés por el jugador desde que llamó la atención de Hansi Flick durante la pretemporada.

La presencia de Espart no se limitó a la lista del premio principal, ya que también compite por el premio "Golden Boy Web", que se decide mediante la votación del público.

El Barcelona incluye en la lista de candidatos a este premio, junto a Espart, a Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal.

Las últimas ediciones del premio "Golden Boy Web" coronaron a Jude Bellingham, Wilds y Mosaquitis, mientras que anteriormente lo ganaron Ansu Fati en 2020 y Adeyemi en 2021.

Primera División
Levante crest
Levante
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Barcelona
BAR

El Barcelona cuenta con un destacado historial en el premio principal, tras coronarse con él 3 de sus jugadores durante las últimas 5 ediciones en las que triunfaron futbolistas del club; Pedri se llevó el premio en 2021, luego Gavi en 2022, antes de que lo consiguiera Lamine Yamal en 2024, mientras que Désiré Doué fue el último en lograrlo.

En la edición de este año, Pau Cubarsí sobresale como el principal candidato a ganar el premio, mientras que la temprana aparición de Espart con el primer equipo le dio un fuerte impulso a su presencia entre los talentos emergentes más destacados del fútbol mundial.

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