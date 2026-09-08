En un gesto que despertó la admiración de los aficionados al fútbol de todo el mundo y que desafió todos los pronósticos, la estrella española Lamine Yamal dio una sorpresa mayúscula antes de la gala del Balón de Oro, al anunciar su total apoyo a su compañero en el Barcelona, Pau Cubarsí, para ganar el Trofeo Kopa a la mejor promesa joven de 2026.

Una story que incendia las redes sociales

Yamal, el máximo favorito para llevarse el premio por segundo año consecutivo, publicó una "story" a través de su cuenta oficial de "Instagram", en la que dirigió un mensaje directo a su compañero Cubarsí, quien compite con él por el mismo galardón otorgado por la revista France Football.

Yamal escribió en su mensaje: "Eres el único que lo merece", en clara alusión a que Cubarsí es el más digno de la coronación este año, renunciando así a sus opciones personales en favor de su compañero y amigo en el vestuario blaugrana.

https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

El espíritu del Barcelona se hace presente

Este gesto no fue un simple apoyo pasajero, sino una verdadera muestra del espíritu del Barcelona que reina actualmente en el equipo bajo la dirección de Hansi Flick, donde se prioriza el interés del grupo y la amistad, dentro y fuera del campo, por encima de la competencia individual.

Este apoyo llega en un momento en el que el Trofeo Kopa vive una feroz competencia que reúne a 10 talentos mundiales, encabezados por el marroquí Ayoub Bouaddi y el argelino Ibrahim Maza, si bien Yamal definió su postura de forma temprana y anunció que su voto va para el joven defensa del Barcelona.

El gesto de Yamal tuvo una amplia repercusión en las redes sociales, donde muchos lo consideraron una prueba de la gran madurez que posee la joven estrella pese a su corta edad, y un poderoso mensaje de que el Barcelona tiene más que un simple talento: tiene una familia.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

