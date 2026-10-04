El Balón de Oro: una leyenda de Alemania sorprende a Yamal por los ojos de Mbappé

Thomas Müller, leyenda de la selección alemana, se adentró en el debate sobre el Balón de Oro al elegir a Michael Olise y a Kylian Mbappé como los jugadores que mayor impresión le causaron durante la temporada 2025-2026.

El sitio Tribuna señaló que Müller reveló sus dos sorprendentes elecciones en su boletín mensual, dejando así fuera a Harry Kane y a Lamine Yamal, que figuraban entre los nombres más destacados en la lista de candidatos.

Müller puso el foco en Olise y Mbappé por sus niveles individuales, en especial por su capacidad para combinar la creatividad, el peligro ofensivo y la facilidad para anotar goles.

Müller escribió: «Para mí, hay dos candidatos que me deslumbraron más que los demás con su rendimiento individual, y son Michael Olise y su socio ideal en el Mundial, Kylian Mbappé».

El jugador, de 37 años, considera que ambos futbolistas poseen las cualidades necesarias para ser reconocidos como los mejores del mundo.

Y añadió: «Ambos combinan la diversión, la emoción y el peligro frente a la portería. Y en el plano del detalle, logran ser decisivos gracias a la habilidad y la fuerza. Al mismo tiempo, hacen que todo parezca sumamente fácil. Para mí, estos son los ingredientes de un jugador que puede ganar el premio al mejor del mundo. Solo hace falta un toque de magia».

Olise vivió una temporada repleta de títulos con el Bayern de Múnich, tras coronarse con el doblete nacional junto a Kane, aunque sus números goleadores fueron mucho menores que los del delantero inglés.

Mbappé, por su parte, no logró ganar ningún título importante con el Real Madrid la temporada pasada. Además, el recorrido de Francia en el Mundial terminó en semifinales, tras caer ante España, que acabó proclamándose campeona.

Kane finalizó el periodo de evaluación como el máximo goleador entre los jugadores que competían por el premio, tras marcar 73 goles con su club y la selección de su país, mientras que Yamal se coronó con el título de la Liga española con el Barcelona y con el Mundial con España.

Pese a estos logros, Müller no incluyó ni a Kane ni a Yamal entre sus candidatos favoritos.



