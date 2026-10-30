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Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Balón de Oro revela una nueva sorpresa: ¿en qué puesto quedó Messi en la votación de Portugal?

L. Yamal
H. Kane
L. Messi
K. Mbappe
Primera División
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Una votación que genera polémica

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El voto del periodista portugués António Tadía en el Balón de Oro de 2026 reveló elecciones llamativas, después de otorgar el primer puesto de su lista al español Lamine Yamal, dejando fuera de una posición destacada al ganador del premio, Harry Kane, y prefiriendo ante él a varias estrellas, mientras que el argentino Lionel Messi quedó en séptimo lugar.

Tadía colocó a la joven estrella del Barcelona en el primer puesto, seguido del francés Kylian Mbappé, luego el noruego Erling Haaland, mientras que el georgiano Khvicha Kvaratskhelia ocupó el cuarto lugar, y el español Pau Cubarsí fue quinto, en tanto que Kane se conformó con el sexto puesto, por delante de Messi por una sola posición.

Las sorpresas no se detuvieron ahí, ya que la lista incluyó al portugués Nuno Mendes en el octavo lugar, al argentino Lautaro Martínez en el noveno y al español Rodri en el décimo, en un voto que reflejó las preferencias del periodista portugués respecto a las estrellas más destacadas de la temporada.

En cuanto a la presencia portuguesa en la clasificación final, Vitinha quedó en el decimocuarto puesto con 59 puntos, siendo el mejor de los jugadores de su país, seguido de João Neves en el decimonoveno lugar con 15 puntos, luego Nuno Mendes en el vigesimotercer puesto con 8 puntos, y Bruno Fernandes en el vigesimoséptimo lugar con 5 puntos.

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