El Balón de Oro: campañas publicitarias y filtraciones falsas, pero ¿qué hay del secreto?

La gala de entrega del septuagésimo Balón de Oro se celebrará mañana lunes por la noche en el teatro London Palladium, en medio de una feroz competencia entre los máximos favoritos para hacerse con el galardón: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Ousmane Dembélé, aunque la identidad del ganador sigue siendo uno de los secretos del mundo del fútbol.

Lujosos recepcionistas, agentes y responsables de prensa: todos ansían conocer al ganador y, como cada año, el mundo del fútbol trata de averiguar el nombre del ganador del Balón de Oro en octubre. El año 2026 no es una excepción, especialmente con la expectación que se mantiene antes de la gran gala, prevista por primera vez en Londres, lejos del teatro Châtelet de París.

Hasta ahora, solo unas cinco personas conocen la buena noticia. Pascal Ferré, expresidente del Balón de Oro, declaró a la cadena "RMC": "Desde 2024, ya no se informa a los ganadores de su destino antes de la gala, y todos reciben el mismo trato. Cuando llegan a la sala en Londres, ninguno de ellos podrá levantar los brazos antes que los demás, porque no lo saben. Cambiamos las reglas tras la era de Messi y Ronaldo. Y para preservar el secreto con mayor facilidad, se decidió ocultar el nombre del ganador hasta el último momento".

Al preguntarle cómo se mantiene en secreto la identidad del ganador, respondió: "Creo que un buen secreto es el que se comparte con el menor número posible de personas. Hay pequeños trucos y planes sencillos. Mi truco consistía en dejar clasificaciones falsas por la redacción de la revista France Football para alimentar las redes sociales, y eso me divertía. Ahora no puede haber más de cinco personas que conozcan el nombre del ganador".

Campañas publicitarias

Pero en los últimos meses el Balón de Oro ha experimentado un ligero cambio. En diversos medios de comunicación, así como en las ruedas de prensa con el Real Madrid, Kylian Mbappé no ha dejado de promocionar sus méritos en su búsqueda por ganar el Balón de Oro.

Declaró: "Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, se te asocia inevitablemente con estos premios. Cuando la gente me ve por la calle, habla de mí. Es una distinción muy prestigiosa para cualquier jugador. He hecho historia este verano en la competición más importante. Pero el camino aún es largo. Y cada uno es libre de pensar quién es el mejor jugador del mundo; es algo muy personal". Así lo expresó el delantero francés a los periodistas en la víspera del partido ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones.

Por su parte, Ferré explicó: "Cada uno tiene su opinión. Algunos estarán de acuerdo, y otros no. Es un debate, y no es necesario que todos piensen como yo. Puede que este año sea favorable para el Balón de Oro, pero lo conceden los periodistas, y son ellos quienes decidirán".

Y añadió: "Queda por ver si estas declaraciones del candidato al premio darán sus frutos. Las opiniones están divididas antes de la gran noche. No estoy seguro de que sea un problema, pero tampoco estoy seguro de que sea el enfoque correcto. ¿A quién necesitamos convencer? No a los aficionados ni a los amantes del fútbol, sino a los miembros del jurado. Y no estoy seguro de que sean especialmente receptivos a este tipo de campañas publicitarias".

Entre los otros candidatos al Balón de Oro se encuentra Harry Kane, cuyo impacto como jugador del Bayern de Múnich ha sido notable en el rendimiento de su club, así como en el de su selección, Inglaterra, al marcar 73 goles esta temporada, 61 de ellos con el club alemán, y en la Liga de Campeones ha anotado 14 goles en 13 partidos.

Otro jugador cuyo nombre se menciona constantemente como candidato a ganar el septuagésimo galardón que concede la revista France Football es Lamine Yamal. El joven extremo ganó el premio al mejor jugador de la Liga española de la temporada 2025-2026, tras marcar 16 goles y, lo más importante, se proclamó campeón del Mundial con España el pasado verano.

Filtraciones falsas

En los últimos días, las redes sociales han intensificado su atención sobre la identidad del esperado ganador del Balón de Oro, lo que ha provocado una amplia difusión de filtraciones falsas, especialmente en la red social X.

Por ejemplo, hay capturas de pantalla falsas de conversaciones de WhatsApp con Vincent García, redactor de la revista France Football, en las que supuestamente revela las clasificaciones de 2026 por adelantado.

También hay imágenes de tablas con esas mismas clasificaciones, en las que Kylian Mbappé aparece en lo más alto aquí y Harry Kane allá. Una fuente declaró a la cadena: "Esto es imposible. Pero forma parte del revuelo habitual".



