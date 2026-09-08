El Balón de Oro anuncia a los candidatos y sorprende con la nominación de un portero de 40 años

La organización del Balón de Oro ha dado a conocer qué diez porteros siguen optando al premio al mejor guardameta de este año. Entre ellos, un nombre llamativo: Vozinha, que causó sensación en el Mundial con Cabo Verde.
Los candidatos este año son Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) y Vozinha (Colo-Colo).
Llama especialmente la atención la nominación de Vozinha. El guardameta, ya de cuarenta años, causó una gran impresión el pasado verano con Cabo Verde, que participó por primera vez en un Mundial.
Ante España (0-0) y Arabia Saudí (0-0), Vozinha dejó su portería a cero en ambos partidos. Frente a Uruguay, un duelo que terminó 2-2, sí tuvo que recoger el balón de la red en dos ocasiones.
También impresionó en los dieciseisavos de final contra Argentina. En gran parte gracias a sus paradas, Cabo Verde parecía durante mucho tiempo camino de una gesta enorme, pero Argentina acabó imponiéndose en la prórroga: 3-2.
En ese momento, Vozinha estaba sin equipo, después de haber jugado dos años en el GD Chaves portugués. A principios de agosto encontró un nuevo club: el Colo-Colo chileno.
Ahora puede soñar con el premio al mejor portero del año. La temporada pasada, Gianluigi Donnarumma ganó el trofeo.