El Balón de Oro 2026: el Paris Saint-Germain conserva el premio al mejor club

El Paris Saint-Germain fue galardonado como el mejor club masculino del mundo durante la gala de entrega del Balón de Oro 2026, organizada por la revista France Football, en el teatro London Palladium, la noche de este lunes.

La lista final de candidatos había incluido a los clubes Arsenal, Bayern Munich, Bodø/Glimt y Flamengo, junto al Paris Saint-Germain, que se adjudicó el premio gracias a su coronación con el título de la Liga de Campeones de Europa por segunda vez consecutiva.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro el año pasado, recibió el premio al mejor club en nombre del conjunto parisino, en una nueva confirmación de la posición que ha alcanzado el club francés en el panorama europeo y mundial.