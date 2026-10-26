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El club brasileño Bahia ha arremetido duramente contra Neymar y ha condenado al legendario delantero por el presunto «maltrato verbal» dirigido al centrocampista Rodrigo Nestor. El incidente se produjo durante un tenso partido de la Serie A disputado el sábado, en el que el astro del Santos fue expulsado en aplicación de la «regla Vinicius Junior» durante un empate 1-1.

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Bahia exige responsabilidades a una leyenda de Brasil

El enfrentamiento entre los dos equipos se agravó cuando Neymar, de 34 años, fue expulsado en aplicación de la «regla de Vinicius Junior» por taparse la boca mientras discutía con Nestor durante el empate 1-1 del sábado en la Serie A. Aunque la estrella del Santos admitió que se equivocó al taparse la boca, negó haber insultado a Nestor y acusó al centrocampista de recurrir a «una de las artimañas más sucias del fútbol».

Bahia no aceptó su defensa y condenó los presuntos insultos verbales dirigidos a su jugador. En un comunicado contundente, el club afirmó: «Bahia deplora y condena los insultos verbales sufridos por nuestro jugador Nestor durante el partido del sábado en el campo del Santos. Con una historia marcada por los éxitos sobre el terreno de juego y un compromiso constante con las causas sociales fuera de él, Bahia ha forjado una identidad que es motivo de orgullo para sus aficionados. El respeto a los demás y el sentido de la responsabilidad forman parte de estos valores y seguirán firmemente arraigados en nuestros ideales».

El comunicado continuó: «Entre los millones de “tricolores” también hay muchos niños que admiran a numerosos jugadores e ídolos y se inspiran en ellos. Por eso esperamos que las figuras públicas reconozcan la responsabilidad que conllevan sus palabras y el ejemplo que dan». Bahia considera que Neymar, máximo goleador histórico de la selección, tiene el deber de mantener un nivel más alto de profesionalidad.

Nestor se pronuncia sobre unas palabras «muy irrespetuosas»

En el campo, Luciano Juba había adelantado al Bahia en el minuto 39 antes de que Luan Peres lograra un dramático empate para el Santos en el tercer minuto del tiempo añadido y sellara el 1-1. Tras el pitido final, Nestor, el hombre en el centro de la polémica, no se mordió la lengua ante los medios.

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Al dar su versión de lo sucedido, Nestor dijo a los periodistas que las palabras de la antigua estrella del Barcelona y del PSG eran inaceptables. Según informó ESPN, Nestor explicó que lo que Neymar le dijo fue «muy irrespetuoso, tanto conmigo como con la camiseta de Bahia».

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El cuerpo técnico se suma a las críticas contra la estrella del Santos

La condena no se limitó a los canales oficiales del club ni a los jugadores sobre el terreno de juego. Duda Varjao, entrenador de porteros del Bahia, acudió a las redes sociales para expresar su indignación personal por el incidente y aseguró que presenciar el intercambio de primera mano había cambiado para siempre su percepción de la superestrella brasileña.

Varjao publicó el domingo en Instagram: «Ayer fue un día en el que perdí todo el respeto por un gran “jugador” [nada más que eso]; nadie me lo contó, no vi ningún vídeo de una noticia. ¡Lo vi de primera mano! Presencié de primera mano lo mimado y arrogante/prepotente que es Neymar, y cómo se cree por encima del bien y del mal, con todos los que lo rodean defendiéndolo. Irrespetuoso con Rogerio Ceni, Nestor y nuestra institución».

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La situación en la Serie A

Tras el resultado, Bahia se mantiene en la séptima posición de la clasificación de la Serie A con 50 puntos, mientras que Santos ocupa el octavo puesto, justo por detrás, con 46 puntos.

Pese a la polémica junto a la banda, Neymar ha sido una figura clave para el Santos esta temporada. El icono brasileño ha disputado 27 partidos en todas las competiciones, con 10 goles y ocho asistencias.