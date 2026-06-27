El AZ volverá a ceder a Lequincio Zeefuik a otro equipo de la Eredivisie

Lequincio Zeefuik jugará cedido en el Fortuna Sittard la próxima temporada, según Voetbal International. El AZ ha aceptado ceder de nuevo al delantero de 21 años.

El club, que perdió a Kaj Sierhuis y Paul Gladon, fichados por NEC Nijmegen y NAC Breda respectivamente, buscaba un nuevo delantero a petición de Danny Buijs.

El talentoso Zeefuik deberá hacer olvidar al goleador Sierhuis. Se incorporará la próxima semana.

El Excelsior también lo pretendía, pero el club de Róterdam se quedó sin él. Buijs ya había trabajado con su hermano Deyovaisio, lo que dio ventaja a Fortuna.

La temporada pasada ya fue cedido por el Alkmaar y, en invierno, jugó temporalmente en el Heracles.

Con el equipo de Almelo marcó dos goles, aunque no pudo evitar el descenso. Antes, el AZ lo había cedido al OH Leuven belga.

En Alkmaar, Zeefuik tiene contrato hasta mediados de 2029. Tras 24 partidos oficiales con el AZ, suma un gol y una asistencia.