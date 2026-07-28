El AZ transfiere millones al Bayer Leverkusen y también ata por más tiempo a un gran talento

El AZ ata por más tiempo a Andrea Natali (18) y Bendegúz Kovács (19), según ha informado el club a través de sus canales oficiales. Ambos jugadores militaron la pasada temporada en el equipo filial del conjunto de Alkmaar, pero la próxima campaña se incorporarán al primer equipo.

El internacional juvenil italiano ya estuvo cedido la pasada temporada por el Bayer 04 Leverkusen. El defensa de 18 años disputó minutos con el AZ en la Keuken Kampioen Divisie.

Durante el periodo de cesión se desarrolló de tal manera que el AZ lo ha fichado definitivamente procedente del Leverkusen. El conjunto de Alkmaar pagará dos millones de euros por el defensa central, que firma un contrato hasta mediados de 2031.

Natali está encantado de estar de vuelta en el AZ. "Creo que el AZ es el mejor lugar para continuar mi carrera, seguir desarrollándome como jugador y alcanzar el máximo nivel. Quiero ser mejor día a día y eso es posible aquí, con mucha gente alrededor del equipo que puede ayudarme".

Renovación de contrato de Kovács

Kovács también seguirá más tiempo en el AZ. Su contrato ha sido ampliado hasta mediados de 2029. En el verano de 2025 llegó procedente del Ajax Sub-19. Con los jugadores de su categoría en el AZ vivió una etapa goleadora, tras la cual tuvo la oportunidad de mostrarse en el Jong AZ. Allí marcó ocho veces en catorce partidos.

En el partido de la UEFA Conference League ante el Shakhtar Donetsk (2-2), el delantero de 19 años debutó con el AZ 1. En la Eredivisie disputó tres encuentros con el conjunto de Alkmaar.

El director técnico Niels van Duinen se muestra positivo sobre el desarrollo del talento húngaro. "Creo que Bendegúz es uno de los mayores talentos de su categoría de edad y en su posición. Que podamos vincularlo por más tiempo al AZ encaja con nuestra visión y estamos orgullosos de ello".