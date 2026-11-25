Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El AZ se enfrentará este jueves, en la fase de liga de la Europa League, a un Sparta de Praga en horas bajas. ¿Cuál es la situación del club checo, que despidió a Brian Priske el pasado fin de semana? Voetbalzone habla con el periodista Pavel Stastny sobre el próximo rival europeo del AZ.

Stastny, que sigue de cerca al Sparta de Praga, analiza la salida del antiguo entrenador del Royal Antwerp FC y del Feyenoord, entre otros equipos. Priske regresó al club en 2025 tras haber sido también su técnico entre 2022 y 2024. «El Sparta quedó eliminado de la copa nacional y ya está a trece puntos de su rival, el Slavia de Praga, en la liga checa».

El despido de Priske



«Los resultados fueron empeorando en las últimas semanas y el partido en casa contra el Slovan Liberec también acabó con un resultado decepcionante», señala Stastny sobre la dolorosa derrota por 1-3 del pasado domingo, que acabó costándole el puesto a Priske. «El ambiente en el estadio era muy tenso. Los aficionados coreaban “Priske, lárgate” e insultaban a la directiva. Su marcha se había vuelto inevitable». El técnico danés fue despedido un día después, tras el quinto partido consecutivo del Sparta sin ganar.

Getty Images

Al comienzo de la temporada, el ambiente en el entorno del Sparta era mucho más esperanzador. Según Stastny, eso cambió cuando el jugador estrella Adam Karabec sufrió una lesión de tobillo a finales de septiembre. «Tras su lesión, el equipo empezó a pasar verdaderos apuros. Era quien lideraba el ataque y aportaba creatividad y soluciones inesperadas cerca de la portería rival». Karabec está cerca de regresar después de dos meses de ausencia, pero demasiado tarde para asegurar la continuidad de Priske en Praga.

Anuncios Anuncios

Otro nombre destacado en la plantilla del rival del AZ es Jonatan Brunes. El delantero noruego, de 26 años y 1,89 metros de altura, llegó el pasado verano a la epet ARENA rodeado de expectativas. «El Sparta pagó entre cinco y seis millones de euros por él», explica el periodista. «Aunque Brunes es actualmente el máximo goleador de la liga checa, se espera más de él. Ha fallado varias ocasiones claras en los últimos meses. En cualquier caso, la mayor fortaleza del Sparta está en las bandas. Josimar Alcócer y John Mercado son rápidos y regatean bien».

Related Topics

Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports Acceso Abierto Claro Sports ✅ Partidos en vivo sin costo alguno ✅ Disponible directo en la app YouTube ✅ Cobertura y resúmenes de jornadas europeas Precio mensual desde Gratuito Ver ahora Cobertura Estelar FOX Sports ✅ Emite partidos destacados en canales lineales ✅ Señal sin comerciales en FOX Premium ✅ Programas diarios de debate y análisis Precio mensual desde $149.00 Obtén FOX Sports

La Europa League debe servir de distracción a un Sparta inmerso en la incertidumbre. Su inicio en la fase de liga no fue especialmente bueno, con cuatro puntos en los cuatro primeros partidos, aunque los play-offs siguen a su alcance. «El Sparta tenía sin duda la ambición de llegar a las eliminatorias de la Europa League, pero la derrota contra el Lillestrøm SK le ha hecho bastante daño. Iba por delante, pero encajó goles en los últimos minutos por errores defensivos. Eso podría resultar decisivo», advierte Stastny, que contempla un escenario adverso.

Getty Images

El Sparta también se muestra muy irregular en la 1. Liga checa. El título de liga parece ya una utopía para el rival del AZ. «El Sparta ha sido demasiado irregular y la distancia con los líderes de la competición es enorme. Tanto el entrenador Brian Priske como el director deportivo Tomas Rosicky ya han sido sustituidos. La primera prioridad es nombrar a un nuevo entrenador y, después, abordar los problemas de la plantilla durante el mercado de invierno».

Anuncios

Este miércoles por la mañana se supo que Lukás Bláza asumirá provisionalmente el mando del Sparta. Durante las próximas semanas contará con la ayuda de Miroslav Droppa, que ya trabajaba como entrenador de las categorías inferiores del club checo. Bláza dirigía al Loko Praha, equipo de tercera división asociado al Sparta de Praga. Ambos tendrán la misión de obrar un pequeño milagro este jueves y arrebatarle los tres puntos al AZ en la Europa League.

El Sparta y el AZ se enfrentaron por primera vez en Europa la temporada pasada. El equipo de Alkmaar causó una gran impresión en marzo de este año, recuerda Stastny. «Todo el mundo recuerda todavía el partido de vuelta entre ambos clubes en Praga». El AZ ganó por 0-4 en Praga en los octavos de final de la Conference League, una semana después de imponerse por 2-1 en el AFAS Stadion. Troy Parrott y Sven Mijnans fueron entonces los jugadores más destacados del AZ, aunque ninguno de los dos sigue en Alkmaar.

Getty Images

Anuncios

El AZ comenzará este jueves a las 21:00 su partido a domicilio contra el Sparta de Praga, que suma dos puntos menos que el equipo de Leeroy Echteld. Cerrará el año en la Europa League el 10 de diciembre con un partido en casa contra el Sturm Graz. La fase de liga concluirá en enero del próximo año con un encuentro en casa ante el Dinamo Zagreb (21 de enero) y una visita al Benfica (28 de enero).