El AZ se mide al muy popular Brian Brobbey, que todavía puede mejorar en un aspecto

El AZ arranca su aventura en la Europa League el miércoles con una visita al Sunderland. El rival inglés sufrió un importante bajón y durante años fue conocido sobre todo por la serie de Netflix Sunderland 'Til I Die. Ahora, sin embargo, son sus resultados los que acaparan la atención. Voetbalzone habla, en la previa del duelo europeo, con el periodista que sigue al club Philip Smith, del Sunderland Echo, sobre el club del pueblo del noreste de Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Holandeses populares

Los neerlandeses Robin Roefs y Brian Brobbey son especialmente populares entre los aficionados del Sunderland, como subraya Smith en la entrevista previa al encuentro de la Europa League en el Stadium of Light. "Roefs rindió de forma excelente la temporada pasada y los aficionados se alegraron de que hace poco firmara un nuevo contrato. Se temía que su buen momento atrajera la atención de clubes de la Champions League. Transmite calma y fiabilidad, exactamente lo que todo aficionado quiere de un portero".

También sobre Brobbey, que en 2025 fue fichado del Ajax por 20 millones de euros, solo salen palabras positivas de boca del periodista que sigue al Sunderland. "Brobbey se ha convertido en un auténtico jugador de culto entre los aficionados, en parte porque la temporada pasada marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento en el partido a domicilio contra el archirrival Newcastle United. Además, los seguidores valoran muchísimo que sea un delantero de los de antes, un perfil que en el fútbol moderno ya rara vez se ve".

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El muy valorado Brobbey tiene contrato con el Sunderland hasta el 30 de junio de 2029, club que el pasado sábado perdió en casa por 0-2 ante el vigente campeón Arsenal en un duelo turbulento. Sin embargo, es muy posible que el poderoso atacante ya se haya marchado antes de esa fecha. "Es posible, porque varios clubes muy grandes siguen de cerca su desarrollo", sabe Smith. "No solo en la Premier League, sino también durante el Mundial. Si analizamos el paso hacia convertirse en un fijo como delantero en la Champions League, marcar con más frecuencia es probablemente lo que todavía debe añadir a su juego. Por supuesto, para ello el Sunderland debe generarle más ocasiones claras, pero este es probablemente el aspecto en el que aún puede dar un paso adelante".

El Sunderland terminó la pasada temporada, como recién ascendido, en una meritoria séptima posición de la Premier League. La recompensa por ello es disputar la fase de liga de la Europa League. Un panorama bonito, pero el calendario extra cargado también puede ser perjudicial. "Hay tanto entusiasmo como cierta preocupación. La prioridad está claramente en encontrar estabilidad en la Premier League y es difícil calcular qué podemos esperar en Europa, aunque los clubes ingleses tienen un historial excelente en estas competiciones gracias a su ventaja financiera. Creo que la mayoría de los aficionados estarían muy satisfechos con un puesto en la zona media de la liga y una aventura exitosa en la Europa League", pronostica el periodista del diario local.

¿Se habla del AZ en Sunderland?

De momento, el foco está puesto en la visita del AZ, colíder de la Vriendenloterij Eredivisie, al Stadium of Light. Un partido que sin duda se vive entre The Black Cats, a pesar de que no son Ajax, PSV o Feyenoord quienes viajan a Inglaterra. "Claro que se vive", se ríe Smith. "Es el primer partido europeo del Sunderland en 53 años. Así que es una noche especial. No solo para el club, sino también para la ciudad. Habrá un ambiente especial y todo el mundo espera con enorme ilusión el partido. En cuanto al AZ: es cierto que la mayoría de nosotros no sabe muchísimo sobre el club, pero hay mucho respeto por su inicio de temporada y por el hecho de que tiene mucha más experiencia europea que el Sunderland".

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Régis Le Bris es el entrenador que debe encargarse de los éxitos europeos esta temporada. El técnico francés de 50 años llegó al Sunderland en 2024 y un año después ya logró el ascenso a la Premier League. El primer año de vuelta en la máxima categoría fue un éxito rotundo para el club. El Sunderland sumó 54 puntos, la cifra más alta de puntos en la Premier League desde 2001. Además, el Stadium of Light fue una fortaleza casi inexpugnable y así se consiguió un billete europeo. Para los aficionados, el punto culminante absoluto fueron las dos victorias sobre el rival Newcastle United. Le Bris goza, por tanto, de una gran consideración entre los seguidores del actual decimocuarto clasificado, algo que también sabe Smith.

"Sin ninguna duda es uno de los mejores entrenadores del Sunderland de la era moderna. Peter Reid logró hace un cuarto de siglo, tras el ascenso, dos séptimos puestos en la Premier League. Pero la brecha entre el Championship y la Premier League es hoy mucho mayor. Por eso, la actuación de Le Bris de la temporada pasada fue asombrosa. La mayoría probablemente seguiría poniendo a Reid en lo más alto de su lista, pero Le Bris pertenece a ese mismo grupo. Y si vuelve a firmar una buena temporada, quizá incluso sea considerado el mejor entrenador de todos los tiempos", también Smith tiene en altísima estima al técnico francés.

Serie dramática en Inglaterra

El AZ buscará el miércoles, por cierto, su primera victoria de la historia en suelo inglés. En el pasado, los de Alkmaar perdieron sin oposición, entre otros, contra Arsenal y Manchester United. En 2023, el AZ no estuvo a la altura del West Ham United en las semifinales de la Conference League, torneo europeo que ese equipo acabaría ganando. Ese mismo año, el Aston Villa también fue demasiado fuerte. En la temporada 2024/25 perdió dos veces contra el Tottenham Hotspur en la Europa League. La pasada temporada, el equipo de Leeroy Echteld perdió por 3-1 ante el posterior campeón Crystal Palace en la Conference League, pese a un gol de Sven Mijnans, que se marchó al PSV.