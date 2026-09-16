El AZ se enfrenta al muy popular Brian Brobbey, que aún puede mejorar en un aspecto

El AZ arranca este miércoles su aventura en la Europa League con una visita al Sunderland. El rival inglés cayó en picado y durante años fue conocido sobre todo por la serie de Netflix Sunderland 'Til I Die. Ahora, sin embargo, son los resultados los que acaparan la atención. Voetbalzone habla, en la antesala del duelo europeo, con el periodista que sigue al club Philip Smith, del Sunderland Echo, sobre el club del pueblo del noreste de Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Neerlandeses populares

Los neerlandeses Robin Roefs y Brian Brobbey son especialmente populares entre los aficionados del Sunderland, como subraya Smith en la entrevista previa al enfrentamiento de Europa League en el Stadium of Light. ''Roefs rindió a un gran nivel la temporada pasada y los aficionados se alegraron de que firmara recientemente un nuevo contrato. De hecho, existía el temor de que su buen momento atrajera la atención de clubes de la Liga de Campeones. Transmite calma y fiabilidad, justo lo que cualquier aficionado le pide a un portero.''

También sobre Brobbey, fichado en 2025 por 20 millones de euros procedente del Ajax, solo salen palabras positivas de la boca del observador del Sunderland. ''Brobbey se ha convertido en un auténtico héroe de culto entre los aficionados, en parte porque la temporada pasada marcó en el descuento el gol de la victoria en el partido fuera de casa contra el archirrival Newcastle United. Además, los seguidores valoran enormemente que sea un delantero de los de antes, un perfil que en el fútbol moderno ya se ve muy pocas veces.''

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El muy apreciado Brobbey tiene contrato con el Sunderland hasta el 30 de junio de 2029, equipo que el pasado sábado perdió 0-2 en casa ante el vigente campeón Arsenal en un duelo turbulento. Sin embargo, es perfectamente posible que el corpulento atacante se haya marchado antes de esa fecha. ''Es posible, porque varios clubes muy grandes siguen muy de cerca su evolución'', sabe Smith. ''No solo en la Premier League, sino también durante el Mundial. Si miramos el paso hacia convertirse en un fijo como delantero en la Liga de Campeones, marcar con más frecuencia es probablemente lo que aún debe añadir a su juego. Naturalmente, para ello el Sunderland tiene que generarle más ocasiones elaboradas, pero probablemente sea este el aspecto en el que todavía puede dar un paso adelante.''

El Sunderland terminó la temporada pasada, como recién ascendido, en una meritoria séptima posición de la Premier League. La recompensa por ello es disputar la fase de liga de la Europa League. Un panorama bonito, pero el calendario extra cargado también puede ser un inconveniente. ''Hay tanto entusiasmo como cierta preocupación. La prioridad está claramente en encontrar estabilidad en la Premier League y es difícil calcular qué podemos esperar en Europa, aunque los clubes ingleses sí tienen un historial excelente en estas competiciones gracias a su ventaja financiera. Creo que la mayoría de los aficionados quedarían muy satisfechos con un puesto en la zona media de la liga y una aventura exitosa en la Europa League'', pronostica el periodista del club del diario local.

¿Genera expectación el AZ en el Sunderland?

Por ahora, el foco está puesto en la visita del AZ, colíder de la Vriendenloterij Eredivisie, al Stadium of Light. Un partido que sin duda genera expectación en The Black Cats, pese a que no sean Ajax, PSV o Feyenoord los que viajen a Inglaterra. ''Claro que sí'', se ríe Smith. ''Porque este es el primer partido europeo del Sunderland en 53 años. Así que es una noche especial. No solo para el club, sino también para la ciudad. Habrá un ambiente especial y todo el mundo espera el partido con muchísimas ganas. En cuanto al AZ: es cierto que la mayoría de nosotros no sabemos demasiado sobre el club, pero hay mucho respeto por su inicio de temporada y por el hecho de que tenga mucha más experiencia europea que el Sunderland.''

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Régis Le Bris es el técnico que debe encargarse de los éxitos europeos esta temporada. El francés de 50 años llegó al Sunderland en 2024 y un año después ya logró el ascenso a la Premier League. El primer año de vuelta en la máxima categoría fue un éxito rotundo para el club. El Sunderland sumó 54 puntos, la mayor cifra de puntos en la Premier League desde 2001. Además, el Stadium of Light fue una fortaleza casi inexpugnable y así se aseguró un billete europeo. Para los aficionados, el punto culminante absoluto fueron las dos victorias sobre el rival Newcastle United. Le Bris goza, por tanto, de una gran consideración entre los seguidores del actual decimocuarto clasificado, como también sabe Smith.

''Sin duda, es uno de los mejores entrenadores del Sunderland de la era moderna. Peter Reid logró hace un cuarto de siglo, tras el ascenso, dos séptimos puestos en la Premier League. Pero la brecha entre el Championship y la Premier League es hoy en día mucho mayor. Por eso, el rendimiento de Le Bris la temporada pasada fue asombroso. La mayoría probablemente seguiría poniendo a Reid en lo más alto de su lista, pero Le Bris pertenece a ese mismo grupo. Y si vuelve a firmar una buena temporada, quizá incluso sea considerado el mejor entrenador de la historia'', también Smith tiene en muy alta estima al técnico francés.

Serie dramática en Inglaterra

El AZ va este miércoles, por cierto, en busca de su primera victoria de la historia en suelo inglés. En el pasado, los de Alkmaar perdieron sin paliativos, entre otros, ante Arsenal y Manchester United. En 2023, el AZ no estuvo a la altura del West Ham United en las semifinales de la Conference League, torneo europeo que el conjunto inglés acabaría ganando. Ese mismo año, el Aston Villa también fue demasiado fuerte. En la temporada 2024/25 perdió dos veces ante el Tottenham Hotspur en la Europa League. La temporada pasada, el equipo de Leeroy Echteld perdió 3-1 ante el posterior campeón Crystal Palace en la Conference League, pese a un gol de Sven Mijnans, que se marchó al PSV.