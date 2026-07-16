El AZ quiere fichar a un lateral «anónimo» de la selección juvenil holandesa para que juegue en los Países Bajos

El AZ quiere fichar a Sam de Grand para la Eredivisie, según Voetbal International. El Lommel SK, de momento, se niega a traspasar al lateral izquierdo de 21 años, que también juega en la selección sub-21 holandesa.

Es quizás el internacional sub-21 menos conocido de Holanda. Zurdo, nació en Den Bosch hace 21 años, pero se mudó a Bélgica cuatro semanas después.

En Bélgica demostró su talento en las canteras del OH Leuven, el RSC Anderlecht y el KRC Genk, hasta debutar con el Lommel.

A finales de 2025, Michael Reiziger lo convocó para la sub-21, lo que atrajo la atención de la prensa neerlandesa.

Su protagonismo crecería si fichara por el AZ, que lo ve como el sucesor ideal de Mees de Wit, quien quiere marcharse al extranjero.

El AZ ya habría presentado varias ofertas, pero el Lommel aún no está convencido. De Grand tiene contrato hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, su valor de mercado es de 1 millón de euros.

Hasta ahora ha jugado 81 partidos con el Lommel, marcando cinco goles y dando veinte asistencias.