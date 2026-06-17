El AZ paga millones y ficha a un rival de Jayden Owusu-Oduro, de la Roma

El AZ y el Go Ahead Eagles han acordado verbalmente el traspaso de Jari De Busser, según informó el miércoles el periodista Mounir Boualin.

El portero de 26 años, héroe de la copa, fichará por el Alkmaar por varios millones. De Busser ha defendido la portería del Go Ahead en 65 partidos en las dos últimas temporadas.

Solo falta el reconocimiento médico y algunos detalles menores.

En Alkmaar confían en sus cualidades: un guardameta experimentado y estable, listo para competir con Rome-Jayden Owusu-Oduro y elevar la competencia en el puesto.

Firmará un contrato de varios años con el AZ, mientras que en Deventer le quedaba solo una temporada de contrato.

Llegó en 2024 procedente del Lommel SK sin coste de traspaso y se convirtió en clave y favorito de la afición.

Sus actuaciones resultaron clave para ganar la copa y, la temporada pasada, jugó 46 partidos como titular.