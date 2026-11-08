El AZ completa una remontada insólita ante un FC Groningen con nueve jugadores: Vaessen pierde los estribos

El AZ completó el domingo una remontada espectacular ante el FC Groningen. El equipo del norte de Países Bajos ganaba 1-3 en Alkmaar, pero dejó escapar por completo su ventaja: 4-3. Con 3-3 en el marcador, el portero Etienne Vaessen cometió un penalti. El guardameta no dejó de protestar al equipo arbitral y vio dos tarjetas amarillas en cuestión de minutos. Después, Mexx Meerdink, que había fallado un penalti en la primera parte, marcó desde los once metros y dio los tres puntos al AZ.

El Groningen difícilmente pudo empezar mejor el partido. El primer disparo peligroso del encuentro, de Thom van Bergen, se estrelló en el larguero. Jacob Ondrejka aprovechó el rechace para marcar el 0-1.

El AZ respondió enseguida. Un magnífico pase en profundidad de Peer Koopmeiners llegó a Ro-Zangelo Daal cerca de la línea de fondo. Daal evitó que el balón saliera y centró para Meerdink. El internacional neerlandés culminó así una gran jugada.

El AZ llevaba la iniciativa y estuvo cerca de adelantarse en varias ocasiones. Un remate de Oufkir se marchó por poco junto a la portería del Groningen y Vaessen respiró aliviado cuando Daal no logró aprovechar un balón que había perdido el guardameta.

No hubo más goles antes del descanso, pero sí después, y fue el Groningen quien golpeó por medio de Brynjólfur Willumsson. El islandés remató con fuerza por alto tras un pase de Ondrejka.

Y no quedó ahí la cosa: para incredulidad del público de Alkmaar, en el minuto 54 llegó también el 1-3. El balón quedó entre el portero De Busser y el capitán Koopmeiners, pero ninguno de los dos reaccionó a tiempo. Van Bergen sí lo hizo.

El AZ dispuso enseguida de una ocasión inmejorable para recortar distancias. Marco Rente sujetó de forma demasiado evidente a Elijah Dijkstra, pero respiró aliviado cuando el penalti de Meerdink salió disparado hacia la grada.

El alivio de los visitantes duró poco. Justo después de fallar, Meerdink enmendó su error con un pase de tacón a Oufkir. El extremo izquierdo del conjunto de Holanda Septentrional remató para firmar el 2-3. El AZ siguió apretando y empató a falta de un cuarto de hora por medio de Mateo Chávez, que culminó una preciosa jugada colectiva.

En los minutos finales, el AZ obtuvo además un penalti por una falta de Vaessen sobre Oufkir cuando este se lanzaba al suelo. Vaessen vio la amarilla y siguió protestando al árbitro Jannick van der Laan, que le mostró la segunda unos minutos después de la primera. El portero, furioso, quiso entregarle sus guantes al árbitro, pero se lo impidieron.

El portero Lovro Stubljar, que debutaba, no pudo detener el lanzamiento de Meerdink: 4-3. El Groningen terminó incluso con nueve jugadores. En el minuto 100, Hans Hateboer cometió una mano absurda después de un resbalón. Por eso Oufkir no marcó, pero el experimentado defensa, al igual que Vaessen, podría ser sancionado.