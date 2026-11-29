Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El AZ no logró dar continuidad a su espectacular triunfo por 2-4 ante el Sparta de Praga en la Europa League. El equipo de Alkmaar no pudo superar al PEC en Zwolle. Los locales se adelantaron por medio de Sydney van Hooijdonk y, en la segunda parte, solo Jordy Clasie logró marcar: 1-1. El AZ dejó pasar la ocasión de superar al FC Twente, tercero en la clasificación. El PEC, entrenado por Alex Pastoor, ocupa la duodécima plaza.

En los primeros minutos, el portero del PEC, Jasper Schendelaar, tuvo que emplearse a fondo para detener los disparos de Valdemar Byskov y Mateo Chávez. También respondió a un potente tiro de Dave Kwakman.

El PEC se centró sobre todo en cerrar espacios e intentó salir al ataque de vez en cuando. En una de esas acciones, Van Hooijdonk entró con el balón en el área y disparó al lateral de la red.

Unos minutos antes del descanso, el PEC Zwolle se adelantó contra pronóstico. Damian van der Haar envió un balón alto hacia Van Hooijdonk, que esperaba completamente libre en el segundo palo y cabeceó con precisión al palo corto: 1-0.

Anuncios Anuncios

Era ya el tercer gol de la temporada para el delantero. Poco después del descanso, Younes Namli pareció cerca de doblar la ventaja, pero no lo consiguió. El danés golpeó de empeine un balón suelto y lo mandó fuera.

Related Topics

El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, intentó cambiar el partido dando entrada primero a Clasie y, poco después, a Calvin Stengs. Este último también lo intentó con un potente disparo que Ryan Thomas desvió de cabeza por encima de la portería por muy poco.

A diez minutos del final, Ayoub Oufkir superó a su rival y Sherel Floranus despejó su centro en el segundo palo. Sin embargo, el defensa dejó el balón a los pies de Clasie, que firmó el 1-1 con un potente disparo al palo corto.

Anuncios

Ya en el tiempo añadido, el PEC dispuso de repente de una gran ocasión para marcar el gol de la victoria contra todo pronóstico. Jari De Busser reaccionó con gran rapidez, salió de la portería y detuvo el remate de Jan Burger: 1-1.

Así, el AZ cedió puntos por sorpresa y se encuentra ahora a cinco puntos del líder, el PSV. El PEC atraviesa una excelente racha y no ha perdido ninguno de sus últimos seis partidos de la Eredivisie.