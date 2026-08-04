Wouter Goes sigue siendo fiel al AZ. El club de Alkmaar ha anunciado a través de sus canales oficiales que el defensa central ha ampliado su contrato por dos años y ahora queda vinculado hasta mediados de 2030.

Goes dio el salto en 2016 desde la cantera del Ajax a la del AZ y no se habrá arrepentido de ello. El zaguero se ha convertido en una pieza fija en el AFAS Stadion.

El ya joven de 22 años, natural de Ámsterdam, debutó a comienzos de 2023 con el primer equipo del AZ y ya es imprescindible en la defensa. Así, el domingo firmó todavía un gran partido en la Supercopa de los Países Bajos ante el PSV (0-4).

Goes suma ya 125 partidos con el primer equipo del AZ. El entrenador Leeroy Echteld ya dejó caer el domingo que se acercaban buenas noticias. "Goes, si todo va bien, está muy avanzado en las negociaciones para seguir en el club".

“Para mí, lo más importante era tener la sensación de que aquí todavía puedo seguir desarrollándome, como jugador y como persona", afirma ahora Goes en los canales del club. "Aquí he crecido y al final me he convertido en un hombre. Por eso estoy muy agradecido al club."

"Quiero ser cada día un ejemplo para los jugadores más jóvenes y asumir cada vez más responsabilidad. Tenemos una generación muy buena con muchos chicos de la cantera y espero que juntos podamos hacer algo muy bonito", añadió Goes.

Se espera que, además de Goes, Peer Koopmeiners también siga más tiempo. El centrocampista, que todavía despertaba el interés concreto del Club Brugge, tiene contrato actualmente hasta mediados de 2028.

Por cierto, la pareja de Goes en el centro de la defensa, Alexandre Penetra, ya ha abandonado el AFAS Stadion. El portugués ha sido cedido al Çorum FK de Turquía, que además se ha asegurado una opción de compra.