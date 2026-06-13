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Giovanni ReynaImago
Wessel Antes

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El autor del bonito gol estadounidense en el Mundial lleva el nombre de un internacional holandés

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G. Reyna
G. van Bronckhorst

Durante el Mundial, Voetbalzone comparte curiosidades. Giovanni Reyna, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, marcó el viernes un bonito gol en la amplia victoria de Estados Unidos. Lleva el nombre de Giovanni van Bronckhorst.

¿La razón? Su padre, Claudio, jugó con Van Bronckhorst en el Rangers entre 1999 y 2001.

Después, Van Bronckhorst fichó por el Arsenal y Reyna por el Sunderland, pero mantuvieron la amistad.

Cuando Reyna nació en Sunderland, sus padres le pusieron el nombre de Van Bronckhorst. En aquel momento, el futuro internacional holandés aún no contaba con el prestigio que alcanzaría en el FC Barcelona y en la selección.

Van Bronckhorst mantiene una buena relación con su homónimo y en 2022, durante una rueda de prensa, declaró: «Conozco a Gio desde el día en que nació, así que tengo un vínculo especial con él como amigo, pero también como jugador».

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«Llegó a los Países Bajos siendo un chaval para entrenar en nuestra cantera del Feyenoord, así que estuvo en nuestra casa e intentamos ayudarle a convertirse en el jugador que es ahora. Siempre hemos mantenido el contacto y nos vemos al menos una vez al año», recordó Van Bronckhorst.

Hoy, con 23 años, Reyna juega como centrocampista en el Gladbach y suma 39 partidos con Estados Unidos; marcó el último gol en la victoria por 4-1 ante Paraguay.

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