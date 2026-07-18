El autor de la foto de Messi y Yamal asegura: «No es inteligencia artificial... y ganar la lotería es más fácil que hacerla»

El fotógrafo español Juan Monfort ha recordado la famosa foto que tomó hace 19 años, en la que aparecen Lionel Messi, capitán de Argentina, y el bebé de cinco meses Lamine Yamal, hoy estrella de España.

Mañana, en la final del Mundial, España y Argentina se verán las caras en el MetLife de Nueva Jersey.

El encuentro enfrenta a uno de los mejores de la historia con una promesa separada por 19 años.

La imagen, tomada en diciembre de 2007 por el fotógrafo español Juan Monfort durante una iniciativa benéfica de la Fundación Barcelona y el periódico «Sport» a favor de UNICEF, añade un toque especial al duelo.

En ella se ve a Messi, entonces de 20 años, bañando a Yamal, que tenía 5 meses.

Monfort, en declaraciones a DAZN, descartó que la imagen sea inteligencia artificial y calculó su probabilidad en 1 entre 625 billones, casi un milagro.

Monfort afirmó: «La foto no es, sin duda, fruto de la inteligencia artificial; puede que sea magia, un milagro, algo extraterrestre o algo cuya existencia desconocemos, pero que existe; llámalo como quieras, pero no es inteligencia artificial».

Y añadió: «Uno de mis compañeros me acaba de enviar que, según lo que me ha llegado ahora, las probabilidades de que esto ocurriera eran de una entre 625 billones».

Y concluyó: «Es más fácil ganar la lotería que lograr esta foto, que ocurriera todo lo posterior y que terminara así».

Messi aspira a su segundo Mundial tras ganar el de 2022, mientras que Yamal busca su primer título con España, campeona de la Euro 2024.