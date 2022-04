El Atlético versión 2022 cerca de igualar al Atlético campeón

Es cierto que los números no alcanzan para describir el presente de un equipo, tan cierto como que los resultados son determinantes en la locura del fútbol actual. Por eso, curioso o no, con las estadísticas en la mano, existe un dato que no se puede -ni se debe- soslayar: el Atlético de Madrid versión 2022 está cerca de igualar a la mejor racha que tuvo el Atlético campeón de la temporada pasada.

Así es este deporte imprevisible. El actual equipo de Diego Simeone, tan criticado en los últimos meses, dio vuelta la tortilla: ahora, de repente, se parece al conjunto exitoso y elogiado que terminó el año pasado festejando un título. ¿Cómo se justifica esta sensación? Fácil: si le gana este sábado al Mallorca, los dirigidos por el Cholo sumarán siete victorias consecutivas, una menos que la mejor racha que tuvo en el campeonato anterior.

Los números de la prueba

El Atlético 2020-2021, entre la sexta y la duodécima cita, enlazó siete triunfos; entre la decimocuarta y la vigésimo primera, consiguió ocho. Fueron sus dos mejores rachas de victorias consecutivas en el torneo consagratorio.

Ahora, ese número que parecía estar tan lejos, se ve bien cerca, gracias a las últimas seis alegrías seguidas en LaLiga actual: Osasuna (0-3), Celta de Vigo (2-0), Betis (1-3), Cádiz (2-1), Rayo Vallecano (0-1) y Alavés (4-1).