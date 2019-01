El Atlético sigue encajando las piezas del puzzle: Morata, Kalinic y Gelson

Quedan doce días para el final del mercado y el Atlético de Madrid sigue trabajando en los despachos para hacerle hueco a Álvaro Morata. El delantero madrileño está muy cerca de ser nuevo jugador colchonero, porque el Chelsea está a punto de anunciar el fichaje de Gonzalo Higuaín. Cuando eso sucedad y el argentino sea nuevo jugador "blue", el escenario rojiblanco será muy claro. Antes de anunciar a Morata, deberá encontrar acomodo a Gelson Martins o Nicola Kalinic, uno de los dos o quizá incluso los dos, para liberar masa salarial y no superar el tope del fair play.

Morata. Ya tiene un acuerdo con el Atleti encima de la mesa. La operación consistiría en una cesión hasta el 30 de junio, donde el Atlético asumiría el 50% de la ficha del futbolista, en un acuerdo entre clubes que podría incluir una opción de compra pactada con el Chelsea, que quiere recuperar parte de su inversión en el jugador.

Gelson Martins. En las últimas 48 horas su situación ha dado un vuelco. Si en un principio, el elegido para salir era Kalinic, ahora Gelson también está en rampa de salida. Apenas ha jugado menos de 500 minutos, 12 partidos y 1 sólo gol, con lo que el jugador no vería mal un cambio de aires. AS Monaco y Arsenal han preguntado al entorno del juagdor por su situación y el Atlético de Madrid estudia ofertas de varios clubes por el extremo luso. Según ha podido confirmar Goal, el Atleti desea una cesión del portugués, pero no cerraría las puertas a un traspaso si está por encima de los 20 millones de euros.

Kalinic. El croata, fuera de la convocatoria rojiblanca para Huesca, espera que su futuro se decida pronto. Tal y como ha podido contrastar Goal, su agente mantuvo una reunión en Madrid para acelerar su posible salida. El Atlético de Madrid está trabajando para encontrarle acomodo. Su agente no ve con malos ojos los clubes a los que está siendo ofrecido: en España, Valencia CF y Real Betis; fuera de España, AS Monaco. Todos esos clubes tienen algo en común: buscan un delantero y necesitan gol. El Atleti lo ha puesto en el escaparate.