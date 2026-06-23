El Atlético se muestra «muy duro» con el Barcelona: «Es un club desleal... ¡y no se librará del castigo!»

El Atlético de Madrid ha denunciado al Barcelona ante la FIFA por negociar ilegalmente con su delantero Julián Álvarez, con contrato hasta 2030. La decisión llega tras las declaraciones del jugador tras el Argentina-Austria y anuncia una dura batalla legal entre los dos clubes.

La decisión se tomó tras sus declaraciones tras el Argentina-Austria, cuando dijo: «La marcha es lo mejor para todos, quiero cumplir mi sueño», aunque no mencionó explícitamente al Barcelona, lo que despertó las sospechas de los rojiblancos sobre posibles movimientos encubiertos por parte del club catalán.

La respuesta del Atlético fue tajante: «El Barcelona no puede pagar a Julián y no se irá con ellos. O abonan la cláusula de 500 millones de euros o nada».

El Atlético recordó otros episodios, como el de Antoine Griezmann en 2019, cuando se acusó al Barça de negociar con el francés y su familia antes del traspaso. y los intentos del verano pasado por fichar a Nico Williams, del Athletic, tildando esas prácticas de «estrategia desleal».

Las fuentes afirmaron: «Todos sabemos cómo actúa el Barcelona, es un club desleal», en alusión al caso Negreira y a sus vínculos con jugadores rivales, y concluyeron: «Pero esta vez se han topado con un club que no permitirá que salgan impunes».

En las últimas horas, aficionados del Barcelona han celebrado reuniones para analizar las posibles declaraciones de Álvarez, comentando con sarcasmo: «Ahora solo falta que hable el jugador», lo que reforzó la convicción del Atlético de que existía una coordinación previa, y confirmaron que las autoridades deportivas se encargarán de investigar y sancionar a los infractores.

La crisis abre un nuevo frente legal en el fútbol español, mientras el Barcelona busca refuerzos ofensivos y el Atlético se aferra a su estrella argentina y exige la cláusula de rescisión millonaria.