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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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El Atlético recurre a un vídeo antiguo para demostrar la injusticia que sufrió ante el Barcelona

G. Martin
Barcelona
Atlético Madrid
Primera División
España

¿Recibió el Barça un trato de favor por parte del árbitro?

El Atlético de Madrid ha desatado una polémica en las redes sociales tras su partido contra el Barcelona, disputado ayer sábado en la jornada 30 de la Liga española.

Esto se produjo tras la derrota del Atlético ante el Barcelona en el estadio Metropolitano de Madrid por un gol decisivo de Robert Lewandowski, una victoria que consolidó el liderato del equipo catalán en la Liga, en medio de fuertes protestas por parte de los «rohiblancos» por la no expulsión del jugador del Barça Gerard Martín.

El Atlético de Madrid publicó en su cuenta de la plataforma «X» un tuit airado que incluía una imagen de la entrada de Gerard Martín y un vídeo de una jugada similar del partido entre el Real Betis y el Rayo Vallecano.

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La cuenta de los rojiblancos se preguntaba en el tuit: «Pero, ¿no se ha revisado esto ya?», acompañada de emojis que reflejaban incomprensión y sorpresa, y haciendo referencia a la cuenta oficial de la Comisión Técnica de Árbitros, en alusión a que esta ya se había pronunciado sobre una jugada similar.

El tuit incluía una comparación entre la entrada de Gerard Martín contra Tiago Almada, y otro incidente ocurrido en la jornada 25 durante el partido entre el Real Betis y el Rayo Vallecano, en el que Valentín Gómez no fue expulsado a pesar de pisar el pie del rival, aunque la Comisión Técnica de Árbitros aclaró posteriormente en el «tiempo de revisión» que el jugador del Betis merecía la tarjeta roja.

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