¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Alejandro GrimaldoGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Atlético no da respiro al FC Barcelona ni al Real Madrid con su séptima victoria consecutiva

Levante vs Atlético Madrid
Levante
Atlético Madrid
Primera División
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El Atlético de Madrid sigue rindiendo a un gran nivel en LaLiga. El equipo de Diego Simeone venció el sábado por 0-2 al Levante y sumó así su séptima victoria consecutiva en el campeonato. El Atlético, que no había pasado del empate en sus tres últimas visitas al Estadi Ciutat de València, ocupa provisionalmente el primer puesto con 28 puntos en 11 partidos. Sus perseguidores, el FC Barcelona (27 puntos) y el Real Madrid (24), han disputado un partido menos.

En el Atlético, el exjugador del Feyenoord Dávid Hancko volvió a ser titular, como de costumbre. Esta temporada también es un fijo en el centro de la defensa del conjunto madrileño. Julián Álvarez marcó la semana pasada sus dos primeros goles de la temporada y arrancó en punta junto a su compañero Lee Kang-in.

Aunque Jan Oblak tuvo que intervenir pronto para evitar que Daniel Requena abriera el marcador, el Atlético acabaría dominando el partido. A los quince minutos, los visitantes estuvieron muy cerca de adelantarse por medio de Morten Hjulmand, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Tras varias ocasiones peligrosas, entre ellas algunas de Marcos Llorente y Lee, el Atlético logró abrir el marcador diez minutos antes del descanso. Jon Ander Olasagasti despejó tan mal un pase de Álex Baena que Grimaldo se encontró de pronto con tiempo y espacio dentro del área. El español disparó con fuerza con su pierna izquierda, la preferida, al palo corto: 0-1.

Próximos partidos
ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

CDT

CDT

Copa del Rey

05 nov 2026

LEV

LEV

El Atlético también comenzó bien la segunda parte, aunque no estuvo acertado en la definición. Un gol de Hancko tras un rechace fue anulado por fuera de juego y, instantes después, un potente disparo de Lee golpeó en Nacho Pérez antes de estrellarse en el larguero. Cumplida la hora de juego, llegó el 0-2. Baena culminó una gran conducción con un pase en profundidad a Giuliano Simeone, que mantuvo la calma: 0-2.

Después de ese gol, el partido nunca volvió a ponerse realmente emocionante en el campo del Levante. El equipo local lo intentó, pero apenas pudo crear unas pocas ocasiones de peligro. El Levante encaja así su segunda derrota consecutiva y, por ahora, ocupa el decimosexto puesto en LaLiga, un punto por encima de los puestos de descenso.

Con esta nueva victoria, el Atlético gana confianza para la exigente semana que tiene por delante. El martes por la noche, los madrileños recibirán en la Champions League al Bayern Múnich del flamante ganador del Balón de Oro Harry Kane. El domingo, el Atlético volverá a jugar en casa, esta vez contra el FC Barcelona en LaLiga.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google