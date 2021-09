El Atlético Madrid recurre al TAD y pide la cautelar para João Félix

El Comité de Apelación desestimó el recurso y ahora el Atlético va hasta el final para intentar obtener la cautelar

Irá hasta última instancia. El Atlético de Madrid sigue trabajando, contra el crono, para conseguir que Joao Félix pueda jugar el duelo de Liga ante el Deportivo Alavés. El portugués fue sancionado con dos partidos por el comité de Competición después de que Gil Manzano le expulsara durante el Atlético de Madrid -Athletic Club.

Joao vio dos cartulinas amarillas, una por un manotazo al contrario y otra, por protestar al colegiado. Además, Gil Manzano escribió en el acta arbitral que el luso dio una patada a un balón mientras se retiraba y este acabó impactando a un aficionado. Por todo ello, Competición le metió dos partidos de sanción. Uno, por las dos amarillas. Y otro, según reglamento, por desplazar la pelota.

La esperanza del Atlético de Madrid es poder recuperar al jugador para el duelo ante el Alavés y obtener la cautelar. En primera instancia, no hubo ni siquiera una rebaja de la sanción. Tras el "no" de Apelación, los servicios jurídicos del club han presentado un último recurso ante al TAD, Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que el luso no tenga que cumplir su segundo partido de castigo. En próximas horas habrá noticias del TAD.