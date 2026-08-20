El Atlético de Madrid cambió su postura sobre el futuro de su delantero argentino, Julián Álvarez, y abrió la puerta a su salida durante el actual mercado de fichajes de verano, aunque el club español sigue manteniendo su negativa al traspaso del jugador al Barcelona.

Según la información publicada por la cuenta "Atletico Play", confirmada por el diario catalán "Mundo Deportivo", el Atlético decidió permitir la apertura de negociaciones sobre la venta de Álvarez, después del deseo del jugador de marcharse, que expresó con claridad tanto dentro como fuera del club.

No obstante, la directiva de los rojiblancos puso como condición que su próximo destino fuera el Arsenal, que sigue interesado en su contratación, y no el Barcelona.

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Sin embargo, Álvarez no quiere fichar por el Arsenal y sigue firme en su deseo de vestir la camiseta del Barcelona, lo que mantiene la operación en un callejón sin salida, según "Mundo Deportivo".

El problema ahora radica en hasta qué punto cada parte es capaz de mantener su postura. El Barcelona quiere fichar a un delantero antes del cierre del mercado de fichajes y, si no lo logra, podría aplazar la operación a enero, sin dejar de presionar para incorporar a Álvarez.

Por su parte, el Atlético se ha mostrado abierto a vender a su estrella, pero necesita encontrar un recambio en poco tiempo, y aquí el Arsenal podría ayudar al club español, especialmente con la presencia de Viktor Gyökeres, que se ha ofrecido a varios clubes, entre ellos el Barcelona, y podría ser una opción aceptable para Diego Simeone.

Pero el propio Julián Álvarez representa el mayor obstáculo ante este escenario, tras haber abandonado Inglaterra y no querer regresar allí, motivo por el cual ya rechazó la oferta presentada por el Arsenal.

La nueva propuesta del Atlético —el traspaso al Arsenal— aumentó el malestar de Álvarez hacia su club, ya que la situación entre ambas partes se ha vuelto más complicada, según el diario catalán.

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