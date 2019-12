El Atlético de Madrid vuelve a la normalidad y duerme en puestos de Champions League

Goles de Morata y Saúl dan la victoria a los de Simeone, que trepan al cuarto lugar de la tabla; Sergio Herrera evitó que Osasuna encajara una goleada

Vuelve el Atlético a la normalidad y lo hace ganando en casa al con goles de Morata y de Saúl. Un triunfo fundamental y trabajado que le permite al conjunto de Madrid colocarse cuarto en la clasificación y dormir en puestos de Liga de Campeones, a la espera de lo que haga el este domingo (recibe al Real desde las 12:00 horas).

"¡Descanso! ¡Buen primer tiempo chicos, sólo faltó el gol!". Al tweet publicado en la cuenta oficial del Atlético tras los primeros 45 minutos no le faltaba verdad. Pero no era algo de lo que se pudiera presumir, ni mucho menos. Es cierto que sólo le faltaba el gol al Atleti, pero es justo lo único que no puede faltar para ganar un partido.

No todos los días te enfrentas al Lokomotiv, pero el Atlético hizo que el Osasuna se pareciera al conjunto de Moscú durante la primera mitad. Repitió el guión de su último partido de , ejerció una presión asfixiante sobre el rival y generó una incontable cantidad de situaciones de gol. Los navarros inquietaron en los primeros cinco minutos y exigieron dos veces a Oblak antes de ser borrados del campo. El partido era un once contra uno en el que ganaba todo el tiempo el que jugaba solo: Sergio Herrera. El portero visitante sacó todas las que Morata y compañía no fallaban por su cuenta.

Morata, que no marcaba desde principios de noviembre (lo hizo en el 3-1 al ), iba a tener otra clarísima situación en la segunda parte, pero definió dándole una patada al aire que provocó las risas de alguno y despertó la genuina reacción de Simeone: el Cholo se dio la vuelta para pedir a la gente que aplaudiera a su delantero, como presagiando lo que iba a suceder minutos después.

Y así fue. Trippier se la puso en la cabeza con una falta desde la derecha y el '9' no falló: rompió su sequía con un cabezazo y festejó con rabia. Lo mismo hizo Simeone, que parecía uno más del Frente Atlético. Lo gritaron como si fuera la final del mundo, pero no era para menos, pues había hecho el Atleti lo que parecía imposible: batir a Herrera. Si Morata confirmaba que los milagros existen, Saúl comprobó que, a veces, se pueden obrar dos veces en una misma noche. Jugando ya como lateral, el canterano culminó una bonita maniobra colectiva para volver a derribar ese muro vestido de negro en el que habían convertido a Herrera.

Gestión divina o no, el Atleti logra una victoria importantísima que le permite volver a dormir en puestos de Champions League, con permiso del Getafe. Morata y Saúl hicieron que el Metropolitano volviera a la normalidad.