El Atlético de Madrid vence a un débil Arsenal en semifinales de la Liga de Campeones; Makkelie, protagonista

La semifinal de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Arsenal está abierta. El martes, el partido de ida en España acabó 1-1 con penaltis de Viktor Gyökeres y Julián Álvarez. La vuelta será el martes en el Emirates Stadium.

Desde la grada, el rey Felipe presenció el primer aviso del Arsenal: centro de Madueke que Hincapié no alcanzó. El Atlético replicó con un disparo de Álvarez detenido por Raya.

Poco después, Madueke se desmarcó y disparó ligeramente desviado.

Justo antes del descanso, el Arsenal encontró espacio en el centro de la defensa española. Gyökeres amenazaba con disparar cuando el exjugador del Feyenoord Dávid Hancko le entró por la espalda. Makkelie pitó penalti, que el sueco transformó con precisión: 0-1.

En la segunda parte el Atlético presionó alto y generó peligro con Ademola Lookman y Antoine Griezmann. Lookman disparó fuerte, Raya repelió el balón y Griezmann, que llegaba solo, no pudo aprovechar el rebote.

En la siguiente jugada, un tiro de Marcos Llorente golpeó el brazo de Ben White; tras revisar el VAR, Makkelie señaló penal. Álvarez lo transformó con un disparo potente: 1-1.

El Atlético impuso su ritmo y buscó la ventaja, merecida por lo visto en la segunda parte. Griezmann, tras una gran jugada de Lookman, golpeó el balón al larguero.

El Arsenal se salvó y la siguiente ocasión también fue para el Atlético. Lookman se deshizo de su marcador con un rápido movimiento, pero no eligió bien el ángulo y Raya atrapó el balón.

Poco después de que Álvarez tuviera que salir tras una desafortunada caída de Eberechi Eze, el delantero se zafó con facilidad de la pierna de Hancko. Makkelie pitó penalti, pero el VAR, Dennis Higler, lo llamó a revisar la jugada y el árbitro cambió su decisión.

El Atlético, desconcertado, se atrincheró en los últimos minutos. El Arsenal no lo aprovechó y, en el descuento, un potente disparo de Nahuel Molina se marchó a pocos centímetros del arco: 1-1.



