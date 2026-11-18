Compartir Sigue a GOAL en Google

El Atlético de Madrid ha confirmado que Ademola Lookman sufrió un esguince de rodilla de alto grado mientras jugaba con Nigeria. El club español descubrió la verdadera gravedad de la lesión tras realizarle sus propias pruebas médicas, que contradijeron el diagnóstico inicial de la selección.

Anuncios

Lookman sufre una grave lesión de rodilla

El Atlético ha recibido un importante revés en forma de lesión tras el reciente parón internacional. El club confirmó que Lookman sufrió un esguince de rodilla de alto grado. La lesión se produjo mientras el jugador representaba a Nigeria.

El delantero sufrió la lesión durante el partido de su selección contra Tanzania el 13 de noviembre. Lookman regresó de inmediato a Madrid para someterse a una evaluación médica completa. El Atlético quería conocer el alcance total de la lesión antes de definir su plan de recuperación.

El Atlético contradice el diagnóstico inicial de Nigeria

Lo más alarmante del parte médico oficial es la discrepancia entre los diagnósticos. Los servicios médicos de Nigeria creyeron inicialmente que el delantero solo había sufrido una lesión leve.

Sin embargo, el Atlético emitió rápidamente un comunicado para aclarar la situación. El club señaló: «Aunque los servicios médicos de la selección nigeriana informaron inicialmente de que el delantero había sufrido un esguince leve, los servicios médicos de nuestro club examinaron al jugador a su regreso a Madrid, le realizaron más pruebas y confirmaron el alcance exacto de su lesión».

Anuncios Anuncios

Las exhaustivas pruebas médicas confirman los temores

La marcada diferencia entre ambas evaluaciones médicas explica por qué el Atlético insistió en realizar sus propias pruebas exhaustivas. El club evaluó al jugador nada más regresar a sus instalaciones de entrenamiento.

Related Topics

Un esguince de alto grado indica una lesión mucho más grave de lo que la selección sospechó en un principio. Este tipo de lesión requiere un seguimiento especialmente cuidadoso para garantizar que el jugador se recupere por completo y sin riesgos.

Los servicios médicos del club asumirán ahora el control de la situación. Ya han definido los pasos inmediatos para el internacional nigeriano.

Anuncios

El delantero inicia un exigente proceso de rehabilitación

Lookman afronta ahora un periodo de baja indefinido en Madrid. El Atlético confirmó que el delantero comenzará de inmediato sesiones específicas de fisioterapia.

Además del tratamiento médico principal, Lookman realizará ejercicios específicos de rehabilitación en el gimnasio. El club ha optado por no fijar un plazo concreto para su regreso a la competición.