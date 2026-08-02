El Atlético de Madrid se prepara para cerrar un fichaje de locura procedente de la Premier League

El Atlético de Madrid se prepara para afrontar unas negociaciones complejas con el objetivo de fichar al extremo inglés del Manchester City Jack Grealish, de 30 años, en una operación que podría ser la más disparatada y complicada del actual mercado de fichajes de verano, en medio de enormes desafíos económicos que afronta el director deportivo Mateu Alemany para cerrar el acuerdo.

El diario británico "The Sun" reveló que Grealish está en el radar del Atlético de Madrid, ya que ha dejado de formar parte de los planes del nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, especialmente tras el final de su cesión al Everton, lo que abre la puerta a su salida definitiva del estadio del Etihad.

Simeone da el visto bueno a la operación

Alemany obtuvo la aprobación del entrenador Diego Pablo Simeone para incorporar al jugador inglés, pues el técnico argentino considera que el nacido en Birmingham encajaría a la perfección con su estilo de juego, jugaría en la banda izquierda, conectaría las líneas y aportaría un toque de calidad en el último tercio ofensivo.

Este paso se enmarca dentro del ambicioso plan de Alemany para construir un equipo capaz de recuperar los títulos, después de una temporada decepcionante que vio a los rojiblancos caer en la final de la Copa del Rey y en las semifinales de la Liga de Campeones, además de despedirse pronto de LaLiga.

Tras las incorporaciones de Álex Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee, Alemany se prepara para su siguiente gran paso con el fichaje de Grealish, en un intento por cubrir el vacío que impidió al equipo transformar una buena temporada en una repleta de títulos.

Enormes desafíos económicos

Sin embargo, el mayor desafío que afronta el Atlético de Madrid es el elevado coste económico de la operación, ya que Grealish llegó al Manchester City en el verano de 2021 procedente del Aston Villa por 117,5 millones de euros, con un contrato descomunal que complica su salida del club.

Hasta el momento, el Atlético de Madrid no ha tomado una decisión definitiva sobre presentar una oferta oficial para ficharlo, dado el elevado coste económico que convierte la operación en un verdadero reto para Alemany. La cesión, la opción de compra o un acuerdo para repartir el salario podrían ser las soluciones idóneas para cerrar el acuerdo.

Feroz competencia por el extremo inglés

El Atlético de Madrid afronta una dura competencia por el fichaje de Grealish, ya que el Everton y el Aston Villa siguen de cerca su situación, mientras que varios clubes de la liga saudí y de la liga estadounidense podrían presentarle ofertas económicas mucho más elevadas.

El Atlético de Madrid deberá convencer al jugador de su proyecto deportivo, de la posibilidad de disputar la Liga de Campeones y de un papel protagonista en el once de Simeone, lo que requiere grandes dotes negociadoras por parte de Alemany.

Alemany, experto en negociaciones complejas

Mateu Alemany, el directivo natural de las Islas Baleares, es considerado un experto en negociaciones complejas y en aprovechar las oportunidades cuando se acerca el cierre del mercado de fichajes. Si el Manchester City decide desprenderse del jugador y no recibe una oferta satisfactoria, el Atlético podría esperar el momento oportuno para actuar.