Compartir Sigue a GOAL en Google

El futuro de Martín Zubimendi en el Arsenal amenaza con terminar antes de tiempo, después de que el sueño de jugar en la Premier League se haya convertido en una experiencia que no está saliendo como se esperaba, con un papel cada vez menor en los planes del técnico Mikel Arteta y escasa participación en los partidos.

Anuncios

Mientras el centrocampista español apostaba por el proyecto del Arsenal como la mejor opción para su carrera, las dudas empezaron a colarse en sus planes, lo que abre la puerta a una posible salida en busca de más minutos y de recuperar el estatus que lo convirtió en uno de los centrocampistas más destacados de Europa.

Tal y como ha desvelado el diario español «AS», el Arsenal ha fijado una cantidad para aceptar la salida de Zubimendi, ante el creciente interés de clubes españoles, con el Atlético de Madrid a la cabeza, mientras el Chelsea sigue de cerca la evolución de la situación del jugador.

El fichaje de Zubimendi por el Arsenal no fue solo un nuevo paso en su carrera profesional, sino una decisión meditada con la que antepuso el proyecto inglés al resto de ofertas, después de optar por no esperar al Real Madrid, que no se decidió a tiempo sobre la operación.

El jugador arrancó su etapa en Londres de forma positiva y ofreció un rendimiento que alimentó las expectativas sobre su capacidad para hacerse un hueco en el once de Arteta, pero las cosas cambiaron poco a poco y la segunda temporada se ha vuelto más complicada, ya que su papel ha perdido peso en los planes del técnico español.

Anuncios Anuncios

Todo indica que Zubimendi ya no goza del estatus al que aspiraba cuando llegó al equipo, ante la fuerte competencia en el centro del campo, donde varios nombres están por delante de él en la jerarquía de Arteta, entre ellos Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimarães, Martin Ødegaard y Mikel Merino.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

Ante esta situación, el exjugador de la Real Sociedad ha empezado a plantearse seriamente, por primera vez, abandonar el Arsenal, tras darse cuenta de que seguir en Londres podría privarle de los minutos que necesita para mantener su nivel y su estatus internacional.

Según el citado medio, Zubimendi está abierto a todas las opciones que tiene sobre la mesa y no descarta volver a LaLiga si encuentra un proyecto que le dé la confianza y el protagonismo que ahora echa en falta.

Anuncios

El Atlético de Madrid se mueve y el Chelsea vigila

La situación de Zubimendi ha despertado el interés de varios clubes europeos, con el Atlético de Madrid a la cabeza, que busca devolverlo a los campos españoles aprovechando el descontento que vive el jugador en el Arsenal.

El interés no se limita al Atlético, ya que otros clubes españoles siguen la situación del centrocampista, mientras que el Chelsea figura entre los equipos atentos a la evolución de su futuro, dado que valora sus cualidades técnicas y su capacidad para construir juego y controlar el ritmo de los partidos.

Anuncios

Zubimendi goza de una estima especial por parte de Xabi Alonso, que ya trabajó con él durante su etapa en la cantera de la Real Sociedad y fue uno de los mayores admiradores de su talento, según informa el diario español.

La vuelta a LaLiga se presenta como una opción atractiva para el jugador, sobre todo porque conoce bien el campeonato y ya demostró su capacidad para rendir a gran nivel con la camiseta de la Real Sociedad antes de dar el salto a la Premier League.

Anuncios

La selección española deja al descubierto el problema de Zubimendi

Los problemas de Zubimendi no se limitan al Arsenal, sino que se extienden a la selección española, donde afronta una dura competencia por el puesto de mediocentro con Rodri, que sigue siendo la primera opción del seleccionador Luis de la Fuente cuando está disponible.

Con la baja por lesión de la estrella del Manchester City durante el último parón internacional, Zubimendi tuvo la oportunidad de ser titular en dos partidos y supo aprovecharla para reivindicar sus cualidades y volver a situarse en el foco del panorama europeo.

Anuncios

Sin embargo, esa participación reabrió al mismo tiempo los interrogantes sobre su situación en el Arsenal, sobre todo porque el jugador tiene condiciones para asumir un papel más importante, pero la competencia en el club londinense le impide disfrutar de la oportunidad que espera.

«AS» considera que la situación de Zubimendi refleja lo difícil que es la competencia en la selección española, que cuenta con un grupo excepcional de centrocampistas, aunque el mayor problema para el jugador está en Londres, donde no dispone del espacio suficiente para mostrar su potencial.

Anuncios

70 millones de euros separan a Zubimendi de la salida

Pese al posible deseo del jugador de vivir una nueva experiencia, su salida del Arsenal no será sencilla, ya que el club inglés ha establecido una condición económica clara para dar el visto bueno a su marcha.

La directiva del Arsenal ha fijado en 70 millones de euros el precio para desprenderse de Zubimendi, una cifra que refleja la determinación del club de hacer valer la cotización y el potencial del jugador, pese a que su papel en el equipo ha perdido peso en los últimos tiempos.

Anuncios

El diario español considera que Zubimendi vale esa cantidad teniendo en cuenta sus cualidades técnicas y lo que demostró antes de su llegada a Inglaterra, pero queda por ver si los clubes interesados están dispuestos a satisfacer las exigencias económicas del Arsenal.

Así, el jugador se encuentra ante una auténtica encrucijada: seguir luchando por hacerse con un puesto de titular en el proyecto de Arteta o poner fin a su aventura inglesa y volver a España en busca de un papel más relevante que le devuelva la confianza y le garantice seguir presente en la selección.