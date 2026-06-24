El Atlético de Madrid se lleva al objetivo de fichaje del FC Barcelona: «Se cerrará pronto»

Según el experto en fichajes Matteo Moretto, el Atlético de Madrid incorporará a Alejandro Grimaldo. Así, el equipo de Diego Simeone supera al Barcelona en la lucha por el lateral izquierdo del Bayer Leverkusen.

El defensa, de 30 años, despertó interés en España: Atlético y Barcelona lo seguían, pero él optó por el club madrileño.

Según Moretto, Leverkusen pedía 25 millones con bonus, cifra que el Atlético rechazó al principio, pero ahora el acuerdo está cerca.

Según Moretto, ambos clubes ya han acordado los términos y ultiman los detalles del contrato, con expectativa de cerrar la operación este miércoles.

El defensa, con 14 internacionalidades, firmará un contrato de tres años con el conjunto madrileño, mientras que su vínculo con el Leverkusen vence en 2027.

Así, no regresará al club donde se formó: llegó al filial de La Masía pero nunca debutó con el primer equipo. En 2016 lo vendieron al Benfica por algo más de dos millones de euros.

En el Benfica alcanzó su mejor nivel y disputó 303 partidos, con 27 goles y 66 asistencias. En 2023 el Leverkusen lo fichó como agente libre.