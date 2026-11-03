El Atlético de Madrid no es el Aston Villa: ¿jugará Flick de nuevo con fuego ante Simeone en el duelo de LaLiga?

El Barcelona logró este martes una importante victoria sobre su invitado, el Aston Villa, por 3-0, para regresar a la senda del triunfo en la Liga de Campeones de Europa.

El partido se disputó en el estadio Camp Nou, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, con lo que el Barça llegó a los nueve puntos y ascendió al subliderato.

El Barça había perdido en la pasada jornada ante el Paris Saint-Germain, por 4-2, pero hoy regresó y logró su tercera victoria para elevar su cuenta a 9 puntos.

Flick emplea el arma de la presión adelantada

El partido estuvo marcado por la apuesta del alemán Hans Flick, entrenador del Barcelona, por la presión adelantada ante el Aston Villa desde el inicio del encuentro.

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Flick se apoyó para ello en el cuarteto ofensivo formado por Raphinha, Lamine Yamal, Gordon y Fermín López, e incluso Pedri y Rodri participaron también en la presión.

Esta potente arma funcionó con fuerza en los primeros minutos y provocó un grave error en la defensa del Aston Villa, que Lamine Yamal aprovechó para marcar el primer gol.

Después, los errores se repitieron durante el partido, si bien disminuyeron en la segunda parte, tras los intentos de Unai Emery, entrenador del Aston Villa, por ajustar la situación de su equipo.

A lo largo de todo el partido, la presión de los jugadores del Barcelona sobre el Aston Villa frente a su portería fue fructífera, ya que se presentaron muchas ocasiones para el Barça, que lograba recuperar el balón al reducir los espacios, o forzaba al rival en muchas ocasiones a despejar el balón hacia adelante por temor a perderlo en zonas de peligro.

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La otra cara del plan de Flick

A pesar del éxito ofensivo del plan de Flick, este provocó grandes problemas defensivos al Barça, que sufrió ataques sumamente peligrosos.

En la primera parte en concreto, el equipo inglés dispuso de 4 ocasiones reales para marcar, a partir de contraataques en los que el Aston Villa aprovechó el adelantamiento de los jugadores del Barça para presionar desde arriba, y lanzó ataques en profundidad con los que llegó hasta la portería de Joan García.

De no ser por la gran actuación de Joan García, el resultado del encuentro habría cambiado, y el portal internacional «Sofascore» le otorgó una calificación que alcanzó los 8 puntos sobre 10, lo que resalta el papel que desempeñó en el partido de hoy.

En la segunda parte disminuyeron las ocasiones del Aston Villa en comparación con la primera, pero siguieron siendo peligrosas e incluso el poste impidió un gol hecho del equipo inglés.

Joan García logró mantener la portería a cero en el partido de hoy a pesar de los peligrosos ataques del Aston Villa.

Esta es la primera vez que el Barça no encaja un gol en la Liga de Campeones, tras 18 partidos en los que no había conseguido mantener su portería imbatida.

Una señal de alarma antes del duelo ante el Atlético de Madrid

El Barcelona tendrá una cita de fuego el próximo domingo, cuando visite al Atlético de Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano, dentro de la competición de LaLiga.

El Barça lidera la clasificación con 30 puntos y detrás de él se sitúa el Atlético de Madrid con 28 puntos, y luego el Real Madrid tercero con 27 puntos.

El Barcelona busca sin duda la victoria para mantener la cima que perdería si cae ante su escolta, e incluso podría igualar con su rival el Real Madrid al final de la jornada.

El partido ante el Aston Villa representa un mensaje de advertencia en tono muy severo para Hans Flick, que arriesgará los puntos del duelo ante el Atlético de Madrid si juega con el mismo estilo que empleó esta noche.

Es sabido que los contraataques rápidos y fulgurantes son el estilo más destacado en la filosofía del entrenador argentino Diego Simeone con el Atlético de Madrid.

Y si Simeone renuncia a este plan en algunos partidos, vuelve a él en las grandes citas, para asegurar su defensa e intentar sacudir las redes.

El Atlético de Madrid posee a muchos jugadores destacados en su plantilla, que pueden amenazar con fuerza la portería del Barcelona mediante los contraataques rápidos.

Se espera que Simeone se apoye en jugadores como Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente, Alejandro Baena, Pablo Barrios y Sorloth, además de la presencia de Lookman y Kang-in Lee en la lista.

La mayoría de estos poseen altas velocidades y una gran calidad técnica, algo que pondrá al Barcelona en un aprieto si los rojiblancos tienen la oportunidad de lanzar contraataques, tal como sucedió esta noche con el Aston Villa.

¿Ajustará entonces Flick su manera de jugar ante el Atlético de Madrid o arriesgará apoyándose en el plan del partido ante el Aston Villa en el esperado duelo de LaLiga?